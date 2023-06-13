昔日伴侶撕破臉…陳綺貞哭了 前員工狂列5點揭真實面貌

陳綺貞最近陷合約風波。圖／摘自IG

陳綺貞、鍾成虎這對昔日音樂伴侶撕破臉！因鍾成虎昨在臉書 發文控訴受到對方精神虐待，並指她霸凌 同事，讓私事直接浮上檯面，逼得陳綺貞委託律師發聲明，要求澄清。據知，事件一爆出，陳綺貞幾度難過落淚。本報也接獲消息，不少前同事跳出來還原私下暖心的陳綺貞。

鍾成虎指控，陳綺貞在周刊拍到新戀情後就變了，近千字文除了點出與陳綺貞的財務問題，也爆料陳綺貞的情緒問題，稱陳綺貞半夜發簡訊情緒霸凌同事、小脾氣多等等。

對於這些針對陳綺貞的指控，曾一起工作好幾年的前員工發文透露，「多年前我認識多年的綺貞，真的是一個非常好的人！我相信到現在也是。」前員工分享，陳綺貞是會在同事辛苦努力作品時燉雞湯給對方喝的人，也曾得知同事在新加坡 來不及買到最愛的綠蛋糕，把自己的那一份送給別人，也說：「知道我經歷難過的事情時，透過一些可愛的小方式給我鼓勵的人；在海外跑完巡回後多留下來幾天到歌迷的房間拜訪和四處走走時，童心末泯講話很可愛、總是怕我們吃不飽。」她也提到那時候自己還年輕，工作上有時做不好，她除了指正外也會細心教導，最後說：「這樣的人怎麼會是公主、怎麼會是壞人？如果是，那她也是冰雪奇緣裡的EIsa公主。」

另一位曾與陳綺貞企劃專輯的同事也在該公司工作1年左右，忍不住發文說：「根據我當時的所知所聞，綺貞對每個工作人員都很好而且很溫柔，對工作也很盡責，而小虎（鍾成虎）我只能說在音樂圈大家也都知道做人失敗。」甚至指鍾成虎到處凹人便宜價或免費、打著文創的牌子賣藝人的商品，如今還把自己說得很委屈。對於諸多前員工跳出來平反，也讓這波事件在唇槍舌戰中，看到一絲溫暖。