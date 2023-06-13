AI協助 保羅麥卡尼：將發行約翰藍儂「新歌」

英國傳奇樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼表示，在AI協助下，運用約翰藍儂舊Demo創作的新曲將於今年稍晚發行。(美聯社資料照)

英國傳奇樂團「披頭四」成員保羅麥卡尼在今天播出的英國廣播公司（BBC）訪問中表示，在AI 協助下，運用約翰藍儂舊Demo創作的新曲將於今年稍晚發行。

披頭四（The Beatles）於1970年解散，從此成員約翰藍儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、喬治哈里森（George Harrison）及林哥史達（Ringo Starr）各自單飛，4人未曾再度合體。

約翰藍儂於1980年在紐約遭到槍殺，年僅40歲；喬治哈里森2001年死於肺癌，享壽58歲。轉眼間，林哥史達已經82歲，保羅麥卡尼也將在6月18日滿81歲。

保羅麥卡尼在今天播出的BBC第4電台（BBC Radio 4）節目訪問中表示：「這是約翰的Demo，我們著手製作，剛把它完成。」

保羅麥卡尼沒有透露歌名，但根據BBC，這可能是約翰藍儂1978年創作的歌曲「今與昔」（Now And Then，暫譯）。

約翰藍儂在逝世前一年，曾為保羅麥卡尼錄製一卷卡式錄音帶，上述曲目是其中之一。約翰藍儂的遺孀小野洋子於1994年將錄音帶交給保羅麥卡尼。

披頭四1995年創作「披頭四合唱團: 珍愛真跡紀念輯」（The Beatles Anthology）時，曾想過重製這首歌曲。製作人林恩（Jeff Lynne）後來混製了錄音帶裡「像鳥一樣自由」（Free As A Bird）和「真愛」（Real Love）兩首歌曲，分別於1995年與1996年發行，「今與昔」卻被放棄。

保羅麥卡尼後來解釋，當時喬治哈里森拒絕繼續製作這首歌曲，稱約翰藍儂歌聲的音質實在太糟糕。他告訴Q Magazine：「這首歌的曲名很好，有很美的主旋律，還有約翰的聲音，但喬治不喜歡。披頭四很民主，我們就不做了。」

保羅麥卡尼先前就曾談過想要完成這首歌曲。他告訴BBC，人工智慧 （AI）給予了他完成這個曲目的新機會。

他告訴BBC第4電台節目，利用這項技術從舊Demo當中「提取」約翰藍儂的聲音，讓他得以完成這首歌曲。

保羅麥卡尼表示，「我們剛完成，將於今年發行」。他稱這將是披頭四的「最後一張唱片」。