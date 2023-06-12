冷暴力讓粉絲寒了心？ 白敬亭工作室出面道歉

白敬亭近年人氣大漲，面對粉絲的工作變得格外重要。(取材自微博)

中國男星白敬亭近年演過「你是我的城池營壘」、「卿卿日常」、「開端」等熱播劇，知名度大漲，粉絲數也大幅成長。近日，白敬亭工作室遭爆料在與粉絲溝通中態度傲慢、不耐煩，形同冷暴力。對此，白敬亭工作室出面歉意，稱後續將設立粉絲運營專崗，組建屬於自己的粉絲運營團隊。

據悉，前段時間，大量粉絲在社交平台喊話白敬亭工作室，質疑他們面對粉絲的態度不佳。

有網友稱白敬亭曾屢次直播設備出現問題，線下改時間、改流程從來不通知粉絲，使粉絲感覺不被重視。日前，有粉絲為了參加白敬亭的商業活動，在大熱天等待十幾個小時，有人中暑，甚至差點發生踩踏事件。

還有粉絲說，白敬亭工作室在與粉絲溝通中態度傲慢、不耐煩，被指對粉絲冷暴力。

對此，白敬亭公開向粉絲表達歉意，並表示，「工作室始終尊重粉絲並重視與粉絲之間的溝通」，並將組建粉絲運營團隊。

其實，白敬亭事件不是個案，先前張藝興的粉絲與工作室也一度對立，甚至要求張藝興工作室務必開除失職人員。張凌赫也曾因為粉絲質疑他的工作室沒有做好保護張凌赫的工作，發生紛爭，導致工作室發布停更一周。

據了解，藝人團隊一般都會回應粉絲的建議和監督，但也不代表照單全收，不過，若團隊採取冷暴力態度，確實會寒了粉絲的心。