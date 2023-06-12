我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駭客網攻威脅 美官員示警：美國應做好準備

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

許傑輝被控上課教做愛 學生痛訴「不舒服」他深夜道歉

記者楊起鳳／即時報導
許傑輝。(本報資料照片)
許傑輝。(本報資料照片)

台灣近來因性騷擾事件，掀起MeToo巨浪。以「我的婆婆怎麼那麼可愛」入圍金鐘獎的男星許傑輝，曾是TFBOYS專任表演老師，過去在「全民大悶鍋」、「全民最大黨」中扮演王永慶而有模仿天王之稱，疑似也被學生投訴上課過程因聲音表情教學「不舒服」，許傑輝12日深夜於社群上針對此事發聲明道歉。

有網友在臉書黑特劇場以「關於我上過最不舒服的表演課」爆料，「第一堂課，在大家都還不熟，表演程度也都不一樣（有初學者），甚至年齡有差距，有剛滿18、19歲的小弟弟小妹妹，在有人也表示沒有經驗的狀況下，馬上要大家分組幾對男男 男女練習『集體做愛』（群交party）的配音，還要全班互評講解。」

原po表示，「看過前面一組呈現，老師明顯不大滿意，嚴肅說道發現有同學表現扭捏，太重視少女形象，沒有放開來，可能沒有經驗，但可以想像自己被撫摸被插入。雖然講解專業認真，也沒有要求任何肢體碰觸，講解時也建議女同學如果害羞可以自己撫摸自己閉眼加強感受，要他放心表演課『不會有人對他怎麼樣』，閉上眼睛她就看不到別人的眼光。」

他說輪到他們這一組呈現，大家都努力擠出假高潮姿態，呻吟嗯嗯啊啊，也盡量強調過程，女同學們也都很努力，但他還是不滿意，「然後老師示範給我們看，又要男同學照著他的去試著做做看，過程我真的很想鑽進地洞裡面。」

原po表示，在那之前見偶像的心情徹底崩壞，沒有想到螢光幕前形象陽光善良的他，第一堂課帶給我們的是這樣的練習。「過程那種全班集體極度不舒服想要逃離的空氣氣氛，我至今對於這位老師仍然十分害怕與反感，並不會想再上他的課」原PO最後也在底下留言公布該老師就是男星許傑輝。

許傑輝深夜隨即在臉書發文道歉。他在聲明中表示，「十年前的表演訓練課程、或許是在某一堂的聲音開發課程中，選用了特殊的角色聲音模擬、公開示範或公開練習令學生感到不舒服及不適的兩性聲音。聲音課程上沒有肢體碰觸，僅讓同學們各自發聲，但在選用聲音的層次配音想像與舉例，的確有欠考量、不應該有這樣的演練。這是身為表演指導老師在課程規劃中缺思考周全、以及當下沒有謹慎注意到的，並且之後也沒有這樣的課程內容發生，在這裡向課堂中的學生，對於他們感受到不舒服或不悅的地方、誠懇鄭重地道歉『對不起』！」

許傑輝表示，一直以來專注開發不同的上課方式與可能性，不僅限於單純的聲音或是角色揣摩等、甚至到特殊呼吸課、血漿課、溺斃恐懼課、劍道課、翻滾課...等多元課程。近年的上課，也僅以實際劇組劇進行表演設計課程為主，經過這次的反應，讓我也有更多的反省與學習，再次誠懇的道歉。

特黑劇場有人發文指控許傑輝教學過程有問題。(取材自臉書)
特黑劇場有人發文指控許傑輝教學過程有問題。(取材自臉書)

臉書 性騷擾 社群

上一則

文青女神翻車？陳綺貞被18年舊愛指控精神虐待、霸凌同事

延伸閱讀

川普任內不甩情治界 華郵：壞習慣在密件門嘗惡果

川普任內不甩情治界 華郵：壞習慣在密件門嘗惡果
被控強吻、拉手摸下體 「時代力量」劉仕傑道歉：已婚跨越互動份際

被控強吻、拉手摸下體 「時代力量」劉仕傑道歉：已婚跨越互動份際
涉酒駕強制驗血喪命 七警被控謀殺不認罪

涉酒駕強制驗血喪命 七警被控謀殺不認罪
川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額

川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
網友捕捉到王祖賢在田地種菜瓜葉的畫面很親民。（取材自微博）

王祖賢彎腰種地瓜葉身影曝 女神徒手挖土「好接地氣」

2023-06-06 04:27
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」

林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天