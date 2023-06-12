許傑輝被控上課教做愛 學生痛訴「不舒服」他深夜道歉

許傑輝。(本報資料照片)

台灣近來因性騷擾 事件，掀起MeToo巨浪。以「我的婆婆怎麼那麼可愛」入圍金鐘獎的男星許傑輝，曾是TFBOYS專任表演老師，過去在「全民大悶鍋」、「全民最大黨」中扮演王永慶而有模仿天王之稱，疑似也被學生投訴上課過程因聲音表情教學「不舒服」，許傑輝12日深夜於社群 上針對此事發聲明道歉。

有網友在臉書 黑特劇場以「關於我上過最不舒服的表演課」爆料，「第一堂課，在大家都還不熟，表演程度也都不一樣（有初學者），甚至年齡有差距，有剛滿18、19歲的小弟弟小妹妹，在有人也表示沒有經驗的狀況下，馬上要大家分組幾對男男 男女練習『集體做愛』（群交party）的配音，還要全班互評講解。」

原po表示，「看過前面一組呈現，老師明顯不大滿意，嚴肅說道發現有同學表現扭捏，太重視少女形象，沒有放開來，可能沒有經驗，但可以想像自己被撫摸被插入。雖然講解專業認真，也沒有要求任何肢體碰觸，講解時也建議女同學如果害羞可以自己撫摸自己閉眼加強感受，要他放心表演課『不會有人對他怎麼樣』，閉上眼睛她就看不到別人的眼光。」

他說輪到他們這一組呈現，大家都努力擠出假高潮姿態，呻吟嗯嗯啊啊，也盡量強調過程，女同學們也都很努力，但他還是不滿意，「然後老師示範給我們看，又要男同學照著他的去試著做做看，過程我真的很想鑽進地洞裡面。」

原po表示，在那之前見偶像的心情徹底崩壞，沒有想到螢光幕前形象陽光善良的他，第一堂課帶給我們的是這樣的練習。「過程那種全班集體極度不舒服想要逃離的空氣氣氛，我至今對於這位老師仍然十分害怕與反感，並不會想再上他的課」原PO最後也在底下留言公布該老師就是男星許傑輝。

許傑輝深夜隨即在臉書發文道歉。他在聲明中表示，「十年前的表演訓練課程、或許是在某一堂的聲音開發課程中，選用了特殊的角色聲音模擬、公開示範或公開練習令學生感到不舒服及不適的兩性聲音。聲音課程上沒有肢體碰觸，僅讓同學們各自發聲，但在選用聲音的層次配音想像與舉例，的確有欠考量、不應該有這樣的演練。這是身為表演指導老師在課程規劃中缺思考周全、以及當下沒有謹慎注意到的，並且之後也沒有這樣的課程內容發生，在這裡向課堂中的學生，對於他們感受到不舒服或不悅的地方、誠懇鄭重地道歉『對不起』！」