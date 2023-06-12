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已獲58所大學青睞 南加16歲明星高中球員當街遭槍殺

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間做這5件事

55歲夏禕消失5年報喜訊 曝光新身分認了：身邊有伴

記者陳慧貞／即時報導
夏禕出席群星慶端陽-演藝人員基金會端午聯歡餐會。記者吳致碩／攝影
夏禕出席群星慶端陽-演藝人員基金會端午聯歡餐會。記者吳致碩／攝影

55 歲藝人夏禕當年自上海來台發展，因上張菲主持的綜藝節目，以犀利吐槽與呆萌反應而打出知名度，一度大受歡迎，暌違4年，她再度來台參加「群星慶端陽」演藝人員基金會端午聯歡餐會，除了帶來寶貝女兒費婧已結婚喜訊，還曝光自己目前的感情狀況。

夏禕消失台灣演藝圈5年，目前在上海從事戲劇相關工作，保養得宜的她，長期練功的習慣也沒落下，「我是學京劇的，所以就保持每天倒立、翻身，讓血液循環一下，我覺得很好，但時間不長，40秒1分鐘不到就下來了。」笑言或許因身體養得好，3年多的疫情，她可謂「天選之人」到目前為止從未確診過。

昔日她因上張菲節目一砲而紅，夏禕坦言這些年來雙方已無聯繫，不過這次來台期盼能見面，表示這幾天看電視還看到吳宗憲，笑讚對方：「依然青春活力」。

提到女兒結婚了，自己升格為丈母娘，但對於女婿身分，她保留道：「當然不能說啊」，至於自己的感情狀況，她表示雖然單身，但身邊一直有人陪伴，這些年一直和大姑住在一起，關於感情，她一點心思都沒有，「幾歲了還男朋友？一個人自由自在最好。」

疫情 端午 京劇

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