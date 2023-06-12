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三角習題難解？湯姆克魯斯被夏奇拉打槍 她愛的竟是他

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯（左）與夏奇拉（右），落花有意流水無情。(取材自twitter)
湯姆克魯斯（左）與夏奇拉（右），落花有意流水無情。(取材自twitter)

紅遍影壇超過30年的湯姆克魯斯（Tom Cruise），即將在情場上再度踢到鐵板？上個月初他才在邁阿密的一級方程式賽車大賽上對另一位來賓夏奇拉(Shakira)大感來電，恰巧彼此都是單身，被傳他有意追求對方，然而夏奇拉並沒有意思。想不到近日夏奇拉和賓士車隊主將路易斯漢米爾頓(Lewis Hamilton)愈走愈近，從打情罵俏到了可能真的要約會的地步，讓早一步對夏奇拉示好的阿湯，更顯情何以堪。

電影裡湯姆克魯斯常都是萬人迷，只要對女性展開追求，幾乎無往不利，不料到了現實生活中，他居然不是最吃香的。這回尤其大傷顏面，因為他過去和路易斯漢米爾頓相處融洽，也好幾次表示彼此是「好朋友」，偏偏兩人鎖定同一個目標，非得在魅力上分高下，而夏奇拉很明顯的，心裡偏向路易斯。到底阿湯又敗在什麼地方？

據稱湯姆克魯斯只要一談起戀愛，就會全速前進，沒有「半推半就」這種事，難免讓女生感到壓力沉重，再者他也習慣在愛情中主導一切，當他的女友就必須都配合他，也是很多女生不想就範，儘管他是影壇萬人迷。而他又是出了名的工作狂，拍片、宣傳是第一優先，可能會有很多時間要以他的行程為主，女生想到就更想打退堂鼓。

這邊湯姆克魯斯對夏奇拉示好而她沒感覺，那邊路易斯與夏奇拉已經進入要正式約會的階段，據「時人」報導，他們早先就被撞見和一群朋友同樂，現在既曖昧又在了解對方，進展得頗快，只有被晾在一邊的湯姆克魯斯不是滋味。雖然「不可能的任務：致命清算 第一章」宣傳行程正要展開，阿湯據傳已打定主意，要趕快找到對的人，不想再寂寞空虛。

湯姆克魯斯向拉丁天后示好，卻成情場敗將。（路透）
湯姆克魯斯向拉丁天后示好，卻成情場敗將。（路透）
路易斯漢米爾頓是賽車名將，贏得樂壇天后芳心。（歐新社）
路易斯漢米爾頓是賽車名將，贏得樂壇天后芳心。（歐新社）

湯姆克魯斯 電影 賽車

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