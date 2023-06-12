我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國外交部未證實布林肯訪華 抨吳釗燮賣台

聯合國教科文組織：美國計畫於7月重新加入

歡慶BTS出道10周年 全球粉絲齊聚首爾

中央社首爾12日綜合外電報導
BTS經紀公司HYBE的辦公室外，以一幅巨大的BTS壁畫慶祝BTS十周年。(Getty Images)
BTS經紀公司HYBE的辦公室外，以一幅巨大的BTS壁畫慶祝BTS十周年。(Getty Images)

韓國K-pop天團防彈少年團（BTS）本月迎來出道10周年里程碑，首爾市今天起將首爾塔、市政廳等13個重要地標打上應援色紫色燈光，與粉絲共同慶祝，當局還特別推出紀念郵票。

法新社報導，BTS的粉絲（統稱ARMY）聚集在其經紀公司HYBE的辦公室外，在一幅巨大的BTS壁畫前自拍並錄製TikTok影片。

韓國郵政也推出一系列BTS紀念郵票，預計明天起在郵局正式發售，但早已在網路上預購一空。

一名韓國郵政官員告訴法新社，「防彈少年團當然是全球超級巨星，但我們沒想到紀念郵票會在網路發行當天售罄。」

擁有7名成員的BTS在2013年6月13日首度亮相後，成為第一個稱霸美國和英國流行音樂排行榜的全韓國團體，不僅創造數十億美元的收益，粉絲也在全球各地風起雲湧。

防彈少年團目前處於停擺狀態，2名成員正在服兵役。上周他們也發布新的數位單曲Take Two，以慶祝出道10周年。

來自世界各地的許多粉絲前來韓國，慶祝BTS出道10周年，首爾市政府也為遊客準備了特別活動。

市府為外國粉絲準備了一張地圖，標出首爾的13個地點，其中包括HYBE在龍山區（Yongsan）的辦公室，以及歷史悠久的景福宮（Gyeongbok Palace）。

來自澳洲的粉絲、55歲的科學家米希契（Anne Micic）告訴法新社，「來到這裡真的太令人興奮了，被其他ARMY包圍真的太開心了…當你遇到其他ARMY，感覺就像你有了另一個家，這真的很棒！」

首爾市政廳等13個重要地標打上應援BTS的紫色燈光。(Getty Images)
首爾市政廳等13個重要地標打上應援BTS的紫色燈光。(Getty Images)
民眾在打上紫色燈光的首爾塔前留影。(Getty Images)
民眾在打上紫色燈光的首爾塔前留影。(Getty Images)

BTS 郵政 澳洲

上一則

迪士尼糗了？誤用AV男優在「小美人魚」中扮性感美男魚

延伸閱讀

Tiktok、免費網頁 比想像更危險

Tiktok、免費網頁 比想像更危險
BTS休團前拋持股 HYBE員工涉內線交易送辦

BTS休團前拋持股 HYBE員工涉內線交易送辦
北韓射偵察衛星 沖繩、首爾為何緊張？

北韓射偵察衛星 沖繩、首爾為何緊張？
北韓稱發射間諜衛星 第二節火箭故障 近期將再發射

北韓稱發射間諜衛星 第二節火箭故障 近期將再發射

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
網友捕捉到王祖賢在田地種菜瓜葉的畫面很親民。（取材自微博）

王祖賢彎腰種地瓜葉身影曝 女神徒手挖土「好接地氣」

2023-06-06 04:27
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12

超人氣

更多 >
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資