超強大「女神收割機」終被套牢 另一半竟是同年齡的她

娜歐蜜華茲的婚紗採鏤空蕾絲設計，雅致中又有點小性感。圖／摘自IG

有些男性的女人緣一流，前後任伴侶都是條件超級出眾的女神，讓他們成為旁人又妒又羨的「女神收割機」，現年54歲的「晨間直播秀」、「成名在望」資深型男比利 庫達普就是代表人物。他曾經與「捍衛戰士：獨行俠」珍妮佛康納莉、「羅密歐與茱麗葉」克萊兒丹妮絲、「單身毒媽」瑪麗路易絲派克等交往，她們都沒能讓他點頭走進婚姻。近日比利卻終於成為人夫，對象是「金剛」女神娜歐蜜華茲，娜歐蜜稍後也在社群網站 上發布和比利在紐約結婚的照片，包括葛妮絲派楚、奧莉薇亞懷德等演藝圈朋友都留言道賀。

克萊兒丹妮絲（左）和比利庫達普合作「舞台麗人」而成為男女朋友。圖／摘自imdb

同年出生、都是54歲的比利庫達普與娜歐蜜華茲，是因為合演Netflix影集「越界」而結緣，娜歐蜜在劇中飾演心理醫師，而比利則扮演她的丈夫，想不到假戲竟然成真。娜歐蜜過往曾和「X戰警：金鋼狼」男星李夫薛伯同居11年並生了兩個兒子，他們分手後還是家人，娜歐蜜公開婚訊後，李夫還回應道：「恭喜，真是太好了！」

比利庫達普（左）與娜歐蜜華茲沉浸在新婚喜悅中。圖／摘自IG

娜歐蜜華茲在和李夫薛伯交往之前還約會過希斯萊傑，而比利庫達普也是第一個讓她決定結婚的男性，可是相較比利過往的幾位女神級舊愛，娜歐蜜的情史似乎「平實」不少。比利外型稱得上英俊，雖然在好萊塢始終沒有大紅大紫，和他合作過的女星大都難擋他的魅力，珍妮佛康納莉與克萊兒丹妮絲也是與他合作而假戲真作。

珍妮佛康納莉（左）曾與比利庫達普合演「靈幻奇緣」並交往。圖／摘自imdb 比利庫達普（左）與娜歐蜜華茲在紐約結婚。圖／摘自IG

比利這幾年除了在「正義聯盟」客串演出閃電俠的父親外，更在「晨間直播秀」表現亮眼，獲得艾美獎 最佳戲劇類男配角，感情生活也終於穩定，事業、家庭兩得意。