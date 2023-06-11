亦敵亦友快40年 席維斯史特龍認了：自己不如阿諾

「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格光是體格就很嚇人。圖／摘自imdb

198、90年代較勁超激烈的兩大動作天王席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格，到了21世紀後化敵為友，過往的競爭都變成口中的有趣往事。近來Netflix 推出紀錄影片「阿諾·史瓦辛格：人生三部曲」，史特龍也在其中出現，透露曾經和阿諾心結深到無法同處一室，卻也承認：「不管體格或是力量，他都超過我。」

影迷難忘當年的阿諾與史特龍是如何在好萊塢 互爭頭號動作巨星的寶座，只要史特龍有一部大賣的動作強片推出，幾個月後阿諾就會有更大場面、打得更激烈的大片，想要把對方擠下去。阿諾坦言：「我需要一個對手，如果沒有他，我在1980年代恐怕沒那麼有動力，我是很愛競爭的人。」

史特龍分析在過去，動作片大都只是飛車追逐，或是口頭上喊一喊，直到他的「第一滴血」開始，英雄需要用身體去拚鬥，爭取生存，反而對白不用這麼多，然而當他很高興自己是業界第一個這麼做而成功的人，卻偏偏有一位「從奧地利來、更不需要多講話的人」也入了這行。

阿諾當時以健美冠軍的身分，從奧地利到好萊塢打天下，無可避免成為史特龍最大對手，兩人從「第一滴血」、「魔鬼終結者」開始鬥到「巔峰戰士」與「最後魔鬼英雄」，甚至連阿諾改演喜劇反應不錯，史特龍隨後也去拍喜劇，這之中彼此互有勝負。

史特龍雖然因為「第一滴血續集」大賣而成為動作片一哥，阿諾之後就以「魔鬼總動員」、「魔鬼終結者2」等贏回來，讓史特龍有了一陣子低潮期。接著史特龍憑「巔峰戰士」勝利回歸，阿諾的「最後魔鬼英雄」卻踢到鐵板。那時他們的競爭心態是真的，對對方也很反感，一山容不了二虎。史特龍回憶道：「我們甚至不能在同一個房間裡，大家想盡辦法要把我們隔開。」