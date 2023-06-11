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亦敵亦友快40年 席維斯史特龍認了：自己不如阿諾

記者蘇詠智／即時報導
「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格光是體格就很嚇人。圖／摘自imdb
「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格光是體格就很嚇人。圖／摘自imdb

198、90年代較勁超激烈的兩大動作天王席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格，到了21世紀後化敵為友，過往的競爭都變成口中的有趣往事。近來Netflix推出紀錄影片「阿諾·史瓦辛格：人生三部曲」，史特龍也在其中出現，透露曾經和阿諾心結深到無法同處一室，卻也承認：「不管體格或是力量，他都超過我。」

影迷難忘當年的阿諾與史特龍是如何在好萊塢互爭頭號動作巨星的寶座，只要史特龍有一部大賣的動作強片推出，幾個月後阿諾就會有更大場面、打得更激烈的大片，想要把對方擠下去。阿諾坦言：「我需要一個對手，如果沒有他，我在1980年代恐怕沒那麼有動力，我是很愛競爭的人。」

史特龍分析在過去，動作片大都只是飛車追逐，或是口頭上喊一喊，直到他的「第一滴血」開始，英雄需要用身體去拚鬥，爭取生存，反而對白不用這麼多，然而當他很高興自己是業界第一個這麼做而成功的人，卻偏偏有一位「從奧地利來、更不需要多講話的人」也入了這行。

阿諾當時以健美冠軍的身分，從奧地利到好萊塢打天下，無可避免成為史特龍最大對手，兩人從「第一滴血」、「魔鬼終結者」開始鬥到「巔峰戰士」與「最後魔鬼英雄」，甚至連阿諾改演喜劇反應不錯，史特龍隨後也去拍喜劇，這之中彼此互有勝負。

史特龍雖然因為「第一滴血續集」大賣而成為動作片一哥，阿諾之後就以「魔鬼總動員」、「魔鬼終結者2」等贏回來，讓史特龍有了一陣子低潮期。接著史特龍憑「巔峰戰士」勝利回歸，阿諾的「最後魔鬼英雄」卻踢到鐵板。那時他們的競爭心態是真的，對對方也很反感，一山容不了二虎。史特龍回憶道：「我們甚至不能在同一個房間裡，大家想盡辦法要把我們隔開。」

不過事隔多年，隨著彼此年事已高，都無法在動作片的領域繼續當冠軍，反倒把他們的心結打開，現在兩人已是好哥兒們，不只合作「鋼鐵墳墓」、「浴血任務」，還時不時會約碰面。對於糾纏這麼多年的競爭，史特龍也能夠抱著輕鬆的心情面對，在阿諾這部紀錄片中打趣説道：「他一直想當第一名，很不幸的，他如願以償了。」

席維斯史特龍的「藍波」肌肉男形象深入人心。圖／摘自imdb
席維斯史特龍的「藍波」肌肉男形象深入人心。圖／摘自imdb
席維斯史特龍（左）與阿諾史瓦辛格事業上較勁多年，近年來成為好友。（路透資料照片）
席維斯史特龍（左）與阿諾史瓦辛格事業上較勁多年，近年來成為好友。（路透資料照片）

好萊塢 Netflix

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