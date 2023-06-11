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布蘭妮前夫懷疑她用冰毒成癮 離暴斃不遠

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮被前夫稱有吸毒，怕她暴斃。（路透資料照片）
布蘭妮被前夫稱有吸毒，怕她暴斃。（路透資料照片）

「小甜甜」布蘭妮的前夫凱文費德蘭在「每日郵報」最新訪談中，語出驚人表示：「我懷疑她有在用冰毒，我祈禱有人能將之公諸於世，把她喚醒。」

傑米說：「她有可能像艾美懷絲一樣，年紀輕輕就死去。」

眾所周知艾美懷絲生前曾經酒癮、毒癮纏身，終於讓她的身體無法支撐。費德蘭說：「每一次電話響起，我都很怕聽到噩耗，我不想兩個兒子早上起床後，發現他們的媽媽嗑藥過量而逝。」

費德蘭說：「這真的很可怕，她是我兒子們的媽。」他說，兩個兒子已經不願意再見她，還稱看過毒品被送到她家裡。

費德蘭與布蘭妮的父親傑米連成一氣，堅稱他們是真的為她好，才想要介入她的生活，將她拉回正軌。

向來最受不了她敵視的家人公開說她不是的布蘭妮，意外的到現在還未公開回嗆，只是把Instagram的帳號停用。

打從年輕時成為當紅偶像就受到全球粉絲矚目的布蘭妮，一度情緒崩潰，以至於被法庭判定由她的父親來監管她的一切，連買iPad或是不想裝避孕器的自由都沒有，過了13年，外界聲援她早該結束被監管，法庭才讓她恢復自主，可是一年多以來，她屢次發布讓人憂心的圖文，被懷疑精神狀況恐怕還是不夠穩定。

布蘭妮與家人幾乎都翻臉，除了哥哥以外，她氣憤父親對待她像犯人卻花她賺來的錢不手軟，她也怨母親沒有辦法幫助她，而是變成父親的幫兇，至於妹妹潔美琳，更是她嘴裡「忘恩負義、不知人間疾苦」的無知大小姐，她曾經數度在社群網站上發文表示要替自己討回公道，讓粉絲憂心這一點也不像個可以冷靜管理自己情緒的人的表現。

布蘭妮（左）和前夫凱文關係不佳。（路透資料照片）
布蘭妮（左）和前夫凱文關係不佳。（路透資料照片）
布蘭妮的兩個兒子據稱已經不想再見她。圖／摘自IG
布蘭妮的兩個兒子據稱已經不想再見她。圖／摘自IG

社群網站 毒品

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