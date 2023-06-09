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「犯錯就該死嗎」Ella暖心安慰徐懷鈺 自己也淚崩

噓！星聞／即時報導
Ella開導徐懷鈺。 圖／截自微博
Ella開導徐懷鈺。 圖／截自微博

徐懷鈺參加大陸綜藝節目《乘風2023》（浪姐4），但一公表演不儘理想，傳出她因外務過多練習太少，才導致表現不佳，遭網友批評。不過她第二次公演與張嘉倪、趙麗娜一組表演《開往早晨的午夜》，雖然還不到表現絕佳，但被認為進步了，特別是一開嗓清亮聲音讓人表示「不愧是歌手」，而她在第三次公演加入Ella組，表演《山河圖》，在早前曝光的練習室畫面中都可見其努力身影，更展現驚人柔軟度。

而在今（9）日釋出的影片中，還曝光擔任隊長的Ella開導徐懷鈺的畫面，被網友大讚Ella真的很暖心、很有隊長風範，也希望徐懷鈺能找回自信，找回當初的光芒。

在曝光的影片中，Ella看到徐懷鈺因網上批評而心情低落，她先表示新聞總會被另一新聞蓋過，大家不過一直針對她，也開導她「有人喜歡你就會有人討厭你」，Ella還和徐懷鈺說道：「其實我很心疼你，我小時候真的是你的歌迷，你的歌我都會唱」，說著說著便紅了眼眶，哽咽了說道：「我看著你在舞台上很不自信的樣子，我非常心痛。因為…我喜歡的偶像有一天就突然消失了，我看不到她，那個可愛的女生去哪裡了」，一番真情告白讓同桌的張嘉倪、陳意涵、龔琳娜都很有感觸。

Ella還安慰她大家都會陪著她，並說「我也有可能在舞台上犯錯，可是犯錯就該『死』嗎，然到我們不值得有再一次的機會嗎，既然你有機會留下來了，我們就把他做好」，並肯定徐懷鈺期表現，直說「你是願意努力的人」，跟著團隊都上前給徐懷鈺擁抱。

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