梅根死對頭放話：她跟哈利絕不可能沉默、不攻擊皇室

哈利與梅根飽受英國媒體、皇室專書作者的冷嘲熱諷與唱衰，依然還是繼續過自己的生活。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室之間的罵戰風波，看似慢慢平靜，甚至英國媒體也傳他們已經沒有猛料可以爆，將會改變方針，不再針對皇室，皇室眾人也能鬆一口氣；然而梅根的死對頭—皇室專書作者安琪拉勒文，仍繼續在訪問中攻擊她和哈利，稱兩人的天性中就不包括「保持沉默」，絕對不相信他們能夠從此不再朝英皇室開砲。

安琪拉勒文是標準的梅根仇視者，不只在專欄中一直攻擊梅根，在電視節目上提到梅根與哈利也總沒有好話。她強調梅根與哈利如果不拿皇室來當話題，就沒有人會理他們，這樣他們就出不了風頭、搶不到版面，是他們絕對忍受不了的，因此她認定梅根與哈利遲早一定會再對皇室開砲。

在英國，像安琪拉勒文這樣敵視梅根的人還不少，也完全不掩飾他們的態度，打從梅根不陪哈利出席父親查理的加冕大典，英國媒體就再渲染哈利與梅根的感情生變、婚姻出現危機，這兩天竟然被傳成「哈利連離婚律師都找好了」，彷彿已在和梅根準備一拍兩散，而真正的情況是，他又回英國出庭作證，總共待了3個晚上，可是在法律程序結束後，沒有多待一分鐘就火速飛回美國，並沒有與父親或是哥哥威廉 碰面，顯然他的心還是在梅根與孩子們身上，英國媒體盼望他倆婚變，暫時還沒機會看到。