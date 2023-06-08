自爆當演員很辛苦 周潤發：當明星就簡單很多…

周潤發說，當演員很辛苦，當明星就簡單很多。(取材自微博)

港星周潤發 (發哥)、袁詠儀主演的電影「別叫我『賭神』」近日走進上海戲劇學院，與學子暢聊演戲和人生的話題。周潤發一亮相，便向台觀眾打招呼「大家好，我是許文強。」引起全場尖叫聲不斷。

活動現場，周潤發分享了自己對於表演的理解和感悟，他說，「其實我們當演員很簡單，不要想那麼複雜，跟著劇本去走，聽導演 說的去演，不要加不同的添加劑，安安分分去演就行了。」

還說，他覺得現在的演員演得太複雜了，「不要太刻意去『演』，你要讓觀眾看到你不是在演戲，你在演這個角色，你在生活，你就成功了。」

周潤發還建議演員可以去演兩個小時的舞台劇 ，「你就會知道什麼是演戲，不但需要你的體力支持，所有對白和走位你要記得很精準，我覺得舞台劇是很好的訓練場。」

談及對演員職業的理解，周潤發說演員是服務型的行業，為編劇、角色服務，而「演員」和「明星」也不同，「當演員很辛苦，當明星就簡單很多」。

此外，周潤發談到人生經歷，建議學子們，「簡單生活就是一種福，追求的東西不要那麼多，平淡就是福。」他還與學生們分享運動的好處，自爆因為運動變高了兩公分。