昔日毒舌直播被罵「傻Ｘ」 爆氣喊報警：我有公安朋友

圖／截自微博

馬來西亞歌手柯以敏以高音著稱，曾唱紅《愛我》、《太傻》等歌，在90年代紅極一時，1999年與經紀人黃國輔結婚後淡出歌壇，2000年代曾陸續參與大陸節目，擔任評委，並於2014年重返歌壇。

不過她2016年擔任《超級女聲》節目評委時，因毒舌評語辱罵選手被取消評委資格，網友怒喊「封殺」，事後她雖道歉，但至今提到柯以敏仍引起網友批評她當時言行不妥。

而最近，柯以敏直播「跟柯以敏學唱歌」時，網友唱歌唱一唱突然大罵「傻Ｘ」，主播當時切斷連線，坦言這樣沒有意義，一旁柯以敏則氣得直說「把他的IP調出來，我要報警」，雖然主播緩頰氣氛並呼籲互相尊重，不過柯以敏氣得直說「這是可以報警的吧、我們有錄屏…把IP調出來，放在公幕上，我不會放過你的。」並指指責對方「你這個孩子太過分，太沒有教養了」，相當氣憤。

她表示很用心在教課，對於對方的舉動她絕對會報警，並表示自己有公安 的朋友「我不會姑息你的」「我們一定拘留15天」。她表示不要讓所有老師受到傷害，還直問「你們是不是要讓所有老師下台啊！」

不過網友看到畫面，紛紛提及她過往擔任《超女》評委罵人的事情，直呼「她忘記她以前怎麼攻擊別人的」、「如果罵人報警有用的話，柯以敏可以判無期徒刑」、「這就是報應」、「風水輪流轉啊」，也有網友認為對方罵人報警可以，但沒必要扯上有公安的朋友。