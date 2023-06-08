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廣末涼子被爆夜會名廚「雙不倫」 老公首發聲

記者梅衍儂／即時報導
廣末涼子被爆疑似出軌。(取材自IG)
廣末涼子被爆疑似出軌。(取材自IG)

日本女星廣末涼子爆出疑似出軌米其林一星名廚鳥羽周作，她的藝術家老公Candle JUNE在事件爆發後首度發聲了。

廣末涼子被周刊直擊和也有家室的鳥羽周作互動親密，雙方被指「雙不倫」，周刊求證2人，她激動否認，他也表明出軌是子虛烏有，而廣末涼子的經紀公司昨晚發表聲明，表示「對廣末涼子提出嚴厲警告」，卻沒有正面否認，則讓外界議論紛紛。

廣末涼子歷經兩段婚姻，2003年她宣布和大5歲的模特兒岡澤高宏結婚，兩人育有一子，2008年離婚；她2010年和蠟燭藝術家Candle JUNE再婚，生下一子一女。兩人的朋友透露，廣末涼子曾說JUNE是上天給她的禮物，還說「再也找不到比他更好的人了」，不過JUNE專注在製作蠟燭事業，常常關在工作室，或是為了活動四處奔走，時常不在家。

昨廣末涼子爆出不倫新聞，JUNE代代木上原的蠟燭店照常營業，不過他不在店裡。熟客透露他每個月11日會在福島個地點然蠟燭，以紀念日本311大地震的罹難者。他昨在IG Po出蠟燭照片，寫著「在每個人的心中點燃火光」，IG限時動態則貼出自己正在大阪，還發布了自己不擅長拍美食的照片。

日本 美食 地震

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