小小彬高中畢業當日薪1500清潔工 爸爸小彬彬曝心聲

溫兆宇(前)帶著兩個兒子做公益。(彬彬正記國際有限公司提供)

知名童星小小彬（溫玄燁）高中畢業了，等待大學放榜的前夕，投入打工行列，第一份工作是體育場的清潔人員，日薪僅1500元，工作兩天下來累到翻過去，但他表示身體勞累精神卻滿足，體會勞動力賺錢的辛苦。

18歲小小彬雖然外表很酷，行動力卻非常強大，一邊等待大學放榜，同時也迫不及待選擇打工賺錢，第一份工作是在南港體育場做清潔工作，他說，雖然比預期中來得辛苦和勞累，工作結束回家都深夜了，日薪1500元 ，但他覺得很開心，「長大後第一份工作就踏踏實實體會辛苦賺錢的感覺」。雖然能持續多久不知道，但是他就是要努力的打工賺錢，這個暑假一分一秒都不浪費。

在父親溫兆宇（彬彬）的帶領下，小小彬、迷你彬日前也一起拍攝公益廣告，為台灣照顧生命協會拍攝愛心捐發票的公益廣告，溫兆宇表示，彬彬正記國際有限公司從汐止喬遷到內湖之後，業績表現不錯，加上解封，廣告拍攝case滿檔，此外，經營童星網紅、健身 網紅等，打算在暑假之前推出專屬平台，吸引粉絲。他個人也持續在3所院校教授媒體行銷，斜槓人生，忙碌又充實。