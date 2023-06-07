我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

更嚴重濃煙8日襲賓州、紐約州 預報：9日空氣品質改善

演技拖垮整部劇？ 迪麗熱巴演檢察官 收視率一路下滑

娛樂新聞組／即時報導
迪麗熱巴演正劇，收視不如預期。(取材自微博)
迪麗熱巴演正劇，收視不如預期。(取材自微博)

迪麗熱巴、佟大為主演的電視劇「公訴」日前上線，該劇講述檢察機關打擊新型網路犯罪情節，幾大檢察機關聯合指導，倍受外界關注。但「公訴」最新收視一路下滑，有網友點名迪麗熱巴，稱因為她的演技拖垮了整部劇。

據悉，迪麗熱巴在「公訴」中飾演一名檢察官，但開播之初，就有不少網友們認為迪麗熱巴充斥著異域風情的五官不適合該角色，在網路上引起熱議。迪麗熱巴當時無奈表示，「我的臉也變不了，我只能頂著我的臉去演。」不料，最新收視率調查，「公訴」開高走低，慘遭滑鐵盧。

有網友分析，該劇題材本身就冷門、生硬，除非劇情夠精采、全員演技在線才有可能突破重圍，否則容易引發棄劇潮。而很多網友將矛頭指向女主角迪麗熱巴，說她美則美矣，但演不出檢察官複雜的內心，眼神幾乎看不出變化。

迪麗熱巴曾演過「克拉戀人」、「三生三世十里桃花」、「長歌行」、「你是我的榮耀」等，清一色都是愛情劇，角色缺乏挑戰性。「公訴」可說是迪麗熱巴的轉型之作。

迪麗熱巴日前受訪時，並沒有正面回應「轉型正劇」話題，反而表示接下來還是會接演古裝劇或偶像劇，結果引發一陣吐槽聲。有網友建議，楊冪都開始請表演老師了，迪麗熱巴也可以效仿。

迪麗熱巴 檢察官 楊冪

上一則

虞書欣爆戀吳建豪 官方闢謠後因「1舉動」再掀熱議

下一則

董潔首談離婚風波：10年好像走過了20年…

延伸閱讀

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人
長太美「不適合」演檢察官 迪麗熱巴嘆：改不了臉

長太美「不適合」演檢察官 迪麗熱巴嘆：改不了臉
太美沒說服力？迪麗熱巴演檢察官被嫌 嘆：改不了臉

太美沒說服力？迪麗熱巴演檢察官被嫌 嘆：改不了臉
太美沒說服力？迪麗熱巴演檢察官被嫌 嘆：改不了臉

太美沒說服力？迪麗熱巴演檢察官被嫌 嘆：改不了臉

熱門新聞

李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器