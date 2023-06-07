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連蔡依林都崩潰…天后親曝日本錄音「超變態」秘辛

記者梅衍儂／即時報導
蔡依林對於一鏡到底的拍攝方式感受到心臟怦怦跳。圖／THE FIRST TAKE提供
蔡依林對於一鏡到底的拍攝方式感受到心臟怦怦跳。圖／THE FIRST TAKE提供

蔡依林日前登上日本最強音樂頻道「THE FIRST TAKE」，選唱獲得第30屆金曲獎年度歌曲的「玫瑰少年」，該節目的特色就是只能錄製一次，Jolin 7日也在社群分享這次錄音的難忘經歷。

目前該支影片已衝上了台灣YouTube的發燒影片第一名，點閱已經衝破百萬，Jolin表示很欣賞錄音大師渡邊省二郎和他私藏的ELA M25麥克風， 讓她喜歡上呼吸，卻抱著成也呼吸、敗也呼吸地謹慎走進攝影棚。

縱使天后的表演經歷豐富，Jolin仍難掩緊張心情，她說：「一邊叨念祈禱，待會歌詞不要出包 ，一個詞忘，會全忘的天份，舌頭不要打結 ，不要閉眼陶醉太久 ，可能會撞到麥克風。」等到現場工作人員開始倒數，Jolin說：「秒瞬間，我像嬰兒找母親一樣， 戰逃機制啟動了，面對冰冷的機器， 即使再完美的燈光，都像在等待我吐出一口氣，好捕捉那氣體是甚麼形狀的幫兇。靜止！我真的聽到靜止的聲音 ），我來到了楚門的世界！ 只剩自己和自己的呼吸，沒有再多餘的空間了。」

最後Jolin把自己完全交給音樂，「沒什麼需要抓住的了， 不需要不需要，聽身體，交給她！ 像是和自己約定好了才吐了口氣。」她順利配唱後接受訪問，形容臉部依舊強忍著零下30度的內在僵直感，隨後才聽到外頭放聲歡呼的鼓舞聲。

Jolin走出錄音間， 開始狂嗑帶去日本當伴手禮的澎玉芭樂乾，她說：「不明究里的擅自一根接著一根，邊吃邊大喊『太變態了』、『 太折騰了』， 『有病』 ，一直傾瀉 ， 至今回憶起，依舊難忘那天冰凍焦點的任務。」

日本 社群 攝影

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