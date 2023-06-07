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與台塑長孫婚變…打完官司 麻衣：對於過去我學著放下

記者葉君遠／即時報導
麻衣恢復單身之後出來跟大家見面，狀態很好。記者李政龍／攝影
麻衣恢復單身之後出來跟大家見面，狀態很好。記者李政龍／攝影

麻衣和台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁婚變，5月離婚官司在東京開打，結果今天為了好友愛紗新節目返回台灣亮相，被問到離婚進度，她說，「告一段落了，但細節不方便多說。對於過去的事情，我學著放下。」

她說這幾年都在家庭生活，心都在小孩身上，很長一段時間沒有思考自己的事情，「其實我已經忘記怎麼談戀愛」，但小孩也慢慢長大，她希望以後有多一點時間可以做自己想做的事情。

愛紗說，之前曾經去東京找麻衣，「我早上五點起床，她已經做好小孩子的便當，也幫我做好早餐，真的非常有效率，我吃完飯洗碗的時候，她已經做了很多很多的事情。」對於麻衣，她是心疼的。

愛紗說，麻衣現在的狀態非常得好，也非常的漂亮，「當年我們在Sunday girls時期，有一年半的時間，24小時黏在一起，一起哭一起笑，是一輩子之中互相鼓勵關係非常好的朋友。」

面對離婚，麻衣有沒有很深的感觸？她說，「我覺得台灣男生還是很體貼的，不會在排斥認識台灣男生，我相信人生每一個階段遇到的每一個人，他們帶我豐富了我的人生經驗，所以我感謝每一個我遇到的人。」愛紗如今也是單身，對於未來另一半？她順其自然，「我也覺得碰到的每一個人每一件事，都是有意義的，也有所收穫。」

兩千年成軍的Sunday girls，結果23年後，今天4人合體，當年幾個女孩在張小燕節目出現時，都還不到20歲，經過歲月，4人成熟中不失可愛，友情歷久彌堅，也算是一種時代的眼淚。

Sunday Girls當年進軍歌壇模樣，圖為千田愛紗（左起）、五島千佳、高垣朋...
Sunday Girls當年進軍歌壇模樣，圖為千田愛紗（左起）、五島千佳、高垣朋子、佐藤麻衣。本報資料照片

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