許光漢合體IU、女團LE SSERAFIM 粉絲怒喊「請自重」
台灣男星許光漢因「想見你」在亞洲爆紅，日前不僅受邀和李帝勳擔任韓國「百想藝術大賞」頒獎人，更和偶像IU合照，甚至被IU發文，前陣子宣傳電影又和女團「LE SSERAFIM」同框跳舞，讓不少粉絲看得嫉妒又羨慕，搞笑喊「法院見」、「不可原諒」，他今天出席酒品活動，被問到此事笑喊：「希望大家可以原諒我，不要告我」 。
他工作滿檔，明又將飛往上海出席「抖音電影奇遇夜」，和惠英紅一起宣傳新片「瞞天過海」，10日也將出席在南京的品牌活動，今微博上還傳出他要加入中國實境節目「中餐廳」最新第7季，預計6月底7月初在匈牙利錄製。對此，許光漢並未否認，表示「到時候可以期待一下」。
忙成這樣笑稱自己不是時間管理大師，「每天大概有睡個5、6個小時，而且還要去運動，最近有打『薩爾達傳說』」。直說下半年計畫都還不確定。自稱酒量還好的他，透露喝醉了會努力撐住，「年輕的時候曾經睡在路邊，本來是想坐著一陣子，沒想到就坐著睡著了。」他說隨著年紀增長，酒量有稍微進步一點，至於是否擔心太帥被撿屍？他笑說：「不會吧！」
而日前北影公布入圍名單，他主演的電影「關於我和變成家人的那件事」入圍3項，他無緣入圍男主角，被視為最大遺珠，許光漢表示平常心：「比賽本來就是有輸有贏，自己有挑戰到想挑戰的東西最重要，而且至少柏宏有入圍。」不過他有在第一時間傳訊息恭賀入圍的林柏宏，而好友王柏傑也將角逐影帝，他表示：「對欸，提醒了我這件事，但2個都是好朋友，好難選。」但私心希望片中「老公」林柏宏能得獎。
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