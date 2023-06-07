許光漢合體IU、女團LE SSERAFIM 粉絲怒喊「請自重」

許光漢出席酒品活動。(記者吳致碩/攝影)

台灣男星許光漢因「想見你」在亞洲爆紅，日前不僅受邀和李帝勳擔任韓國「百想藝術大賞」頒獎人，更和偶像IU合照，甚至被IU發文，前陣子宣傳電影 又和女團「LE SSERAFIM」同框跳舞，讓不少粉絲看得嫉妒又羨慕，搞笑喊「法院見」、「不可原諒」，他今天出席酒品活動，被問到此事笑喊：「希望大家可以原諒我，不要告我」 。

他工作滿檔，明又將飛往上海出席「抖音 電影奇遇夜」，和惠英紅一起宣傳新片「瞞天過海」，10日也將出席在南京的品牌活動，今微博上還傳出他要加入中國實境節目「中餐廳」最新第7季，預計6月底7月初在匈牙利錄製。對此，許光漢並未否認，表示「到時候可以期待一下」。

忙成這樣笑稱自己不是時間管理大師，「每天大概有睡個5、6個小時，而且還要去運動，最近有打『薩爾達傳說』」。直說下半年計畫都還不確定。自稱酒量還好的他，透露喝醉了會努力撐住，「年輕的時候曾經睡在路邊，本來是想坐著一陣子，沒想到就坐著睡著了。」他說隨著年紀增長，酒量有稍微進步一點，至於是否擔心太帥被撿屍？他笑說：「不會吧！」