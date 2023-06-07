我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花旗執行長也去 馬斯克等執行長紛紛訪中原因為何

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

作息差、飲食全踩地雷區 台灣八點檔女星提早老化

記者葉君遠／即時報導
鄭仲茵的飲食習慣令人咋舌。(圖／年代提供)
鄭仲茵的飲食習慣令人咋舌。(圖／年代提供)

台灣八點檔女星鄭仲茵出道20多年，演活多部反派角色，不少觀眾對她是又愛又恨，近期鄭仲茵因工作繁重、體力不堪負荷，讓她不得不重視健康問題，近日登上「樂活so much」節目分析生活習慣，鄭仲茵提及趕戲時早上四點收工是日常，甚至會忙到兩三天無法闔眼，疲勞時又容易有犒賞心態，宵夜重鹹大辣不忌口，導致肌膚快速老化，臉色黯沉、疲態明顯，過勞的生活型態讓鄭仲茵身體亮紅燈！

專家列舉幾項NG生活習慣，鄭仲茵發現竟然幾乎全中！鄭仲茵平時鮮少喝手搖飲，但她自嘲自己是「不喝則已，一喝就喝好喝滿」的類型，若要破戒就是必點「珍珠奶茶全糖」才有喝飲料的快感，晚上下班則「必備宵夜」，像是速食餐、鹹酥雞或鹹水雞，調味要大酸大辣才痛快，鄭仲茵笑虧：「因為我從小立志當辣妹！所以要吃很辣！」讓眾人哭笑不得，也因鄭仲茵生活過於忙碌，為舒緩疲憊才偏好重口味飲食，這行為讓專家忍不住提醒，選擇堅果類健康油脂比較恰當。

鄭仲茵自曝年輕時滿是粉刺痘痘、猶如月球表面，只要熬夜膚況就惡化，嚴重時幾乎無法上妝，臉色相當黯沉讓她頭痛不已，鄭仲茵認為睡眠時間寶貴，怕麻煩所以一年敷不到十次臉，偏好「簡單保養」一瓶搞定即可，專家則建議常熬夜的人可以多喝豆漿補充營養、平衡內分泌。

上一則

周冬雨高考286分再被扒 李冰冰成績更出人意料

下一則

許光漢合體IU、女團LE SSERAFIM 粉絲怒喊「請自重」

延伸閱讀

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答
她在加州海灘撿到比象牙還大獠牙 專家：這物種早滅絕

她在加州海灘撿到比象牙還大獠牙 專家：這物種早滅絕
天空驚人「蚊捲風」尼加拉瓜湖現蹤 專家解謎

天空驚人「蚊捲風」尼加拉瓜湖現蹤 專家解謎
賓州白卡重新登記 專家憂心不少人恐遭剔除 把握90天申訴期

賓州白卡重新登記 專家憂心不少人恐遭剔除 把握90天申訴期

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
搭機放倒椅背 一個禮貌動作能避免他人不快

搭機放倒椅背 一個禮貌動作能避免他人不快