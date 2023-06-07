作息差、飲食全踩地雷區 台灣八點檔女星提早老化

鄭仲茵的飲食習慣令人咋舌。(圖／年代提供)

台灣八點檔女星鄭仲茵出道20多年，演活多部反派角色，不少觀眾對她是又愛又恨，近期鄭仲茵因工作繁重、體力不堪負荷，讓她不得不重視健康問題，近日登上「樂活so much」節目分析生活習慣，鄭仲茵提及趕戲時早上四點收工是日常，甚至會忙到兩三天無法闔眼，疲勞時又容易有犒賞心態，宵夜重鹹大辣不忌口，導致肌膚快速老化，臉色黯沉、疲態明顯，過勞的生活型態讓鄭仲茵身體亮紅燈！

專家列舉幾項NG生活習慣，鄭仲茵發現竟然幾乎全中！鄭仲茵平時鮮少喝手搖飲，但她自嘲自己是「不喝則已，一喝就喝好喝滿」的類型，若要破戒就是必點「珍珠奶茶全糖」才有喝飲料的快感，晚上下班則「必備宵夜」，像是速食餐、鹹酥雞或鹹水雞，調味要大酸大辣才痛快，鄭仲茵笑虧：「因為我從小立志當辣妹！所以要吃很辣！」讓眾人哭笑不得，也因鄭仲茵生活過於忙碌，為舒緩疲憊才偏好重口味飲食，這行為讓專家忍不住提醒，選擇堅果類健康油脂比較恰當。

鄭仲茵自曝年輕時滿是粉刺痘痘、猶如月球表面，只要熬夜膚況就惡化，嚴重時幾乎無法上妝，臉色相當黯沉讓她頭痛不已，鄭仲茵認為睡眠時間寶貴，怕麻煩所以一年敷不到十次臉，偏好「簡單保養」一瓶搞定即可，專家則建議常熬夜的人可以多喝豆漿補充營養、平衡內分泌。