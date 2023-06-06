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「傑出畢業生」59歲傅娟拿下碩士 95歲爸讚優秀

記者楊起鳳／即時報導
傅娟(左二)碩專班畢業，一家人女兒妮妮(左起)爸爸和小女兒娣娣都來參加畢業典禮。圖／世新提供
傅娟(左二)碩專班畢業，一家人女兒妮妮(左起)爸爸和小女兒娣娣都來參加畢業典禮。圖／世新提供

資深女星傅娟今年從世新大學上海碩專班畢業，畢業典禮當天她高齡95歲父親與女兒歐陽妮妮和娣娣都出席見證母親光榮的一刻，典禮當天她更獲得「畢業生傑出表現獎」，被女兒盛讚是「好學媽」。

傅娟在校期間學業表現優異，擔任上海碩專學生會會長，積極和學生會幹部們開會溝通，帶領辦理中秋、聖誕大聯歡等活動，還有讀書會、郊遊活動等，讓同學們的課餘生活豐富多彩。畢典當天，她也與同學、師長在校園拍攝畢業照團拍，在校園中創造了超高回頭率。

傅娟2前就讀世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，受到疫情影響，兩年來在上海、臺北兩地上課，但也因此跟兩邊同學都很要好。傅娟說，能學以致用是很開心的事情，尤其是她熟悉的演藝工作，「這件事情一直都在我的身邊，加上女兒也在從事跟我同樣的工作，所以這不只是我在學校學的東西，也是我在生活日常中會碰到的。」

傅娟還透露，爸爸對於她畢業非常興奮，尤其是前陣子寫論文的時候，「所以他上個禮拜都在看我的論文，畢業典禮也是他在群組裡號召，所以家裡挺多人來的。」當天特別跟學校請假，從北京飛返台北參加媽媽的畢業典禮的歐陽娣娣說：「媽媽非常開心，因為前一天早上還有學位口試，所以她很緊張，結果得到了非常出色的成績，我覺得我媽真的很厲害。」

同樣以媽媽為榮的歐陽妮妮分享，因為疫情的關係，媽媽大多時間都在家上課，所以求學的過程她都陪在一旁，甚至帶媽媽去馬爾地夫度假時，也花了三天時間在上課，直呼「她非常非常的好學。」

傅娟(中)今年從世新上海碩專班畢業，女兒妮妮(左)和娣娣都來參加畢業典禮。圖／世...
傅娟(中)今年從世新上海碩專班畢業，女兒妮妮(左)和娣娣都來參加畢業典禮。圖／世新提供

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