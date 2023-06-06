甜心女王驚傳詛咒媽媽死掉？火速澄清稱被錯誤解讀

茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)語出驚人，讓外界以為她詛咒母親趕快死。（路透）

擁有廣大知名度的藝人，很少會在訪問時公開詛咒自己的父母，甚至說出「希望他們死掉」的重話，而從童星時期就大紅大紫的茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)，近日接受訪問卻講出一些讓外界誤會的話，她坦言一堆朋友的媽媽都已經不在世上，但她的媽媽卻還在，大嘆：「我就沒有這種特別待遇，可是我迫不及待。我不希望自己處在一個期盼任何人比他原先命定的壽命還要早結束的環境下，只為了自己可以得到成長，但開始對她仍然存在愈來愈有惡意了。」外界看了大驚失色，這等於擺明在抱怨母親還不快點去世，以她目前主持談話秀的高人氣與「鄰家大姊姊」正面形象，這種大逆不道的話根本不該從她嘴裡冒出來。

有些人試圖從她的成長經歷分析她這種心態，眾所周知，茱兒因為主演了史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)賣座巨片「外星人」而走紅，她的母親潔德擔任她的經紀人，卻鮮少認真保護她，而是帶她跑趴、提早面對五光十色但背後藏污納垢的藝界人生，讓她小學沒畢業就又酗酒又有毒癮，13歲就需要進勒戒所。照說她要是對母親恨之入骨，外界也不是不能理解。

可是茱兒很快就後悔，拍了短片澄清自己「從來沒有也絕對不會」說過希望媽媽趕快死這種話，要大家「別扭曲她的原意」，她的意思是她盼望自己不需要活在一個對任何人充滿惡意的環境中，當她說出了那些很爭議的話，也感到懊悔，強調自己真的很關心媽媽，從來沒有不在乎。