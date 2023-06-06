我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PGA美巡賽和LIV同意合併 沙國擴大體壇影響力

被控殺4子冤獄20年 澳洲最冷血女殺手如何還清白？

甜心女王驚傳詛咒媽媽死掉？火速澄清稱被錯誤解讀

記者蘇詠智／即時報導
茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)語出驚人，讓外界以為她詛咒母親趕快死。（路透）
茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)語出驚人，讓外界以為她詛咒母親趕快死。（路透）

擁有廣大知名度的藝人，很少會在訪問時公開詛咒自己的父母，甚至說出「希望他們死掉」的重話，而從童星時期就大紅大紫的茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)，近日接受訪問卻講出一些讓外界誤會的話，她坦言一堆朋友的媽媽都已經不在世上，但她的媽媽卻還在，大嘆：「我就沒有這種特別待遇，可是我迫不及待。我不希望自己處在一個期盼任何人比他原先命定的壽命還要早結束的環境下，只為了自己可以得到成長，但開始對她仍然存在愈來愈有惡意了。」外界看了大驚失色，這等於擺明在抱怨母親還不快點去世，以她目前主持談話秀的高人氣與「鄰家大姊姊」正面形象，這種大逆不道的話根本不該從她嘴裡冒出來。

有些人試圖從她的成長經歷分析她這種心態，眾所周知，茱兒因為主演了史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)賣座巨片「外星人」而走紅，她的母親潔德擔任她的經紀人，卻鮮少認真保護她，而是帶她跑趴、提早面對五光十色但背後藏污納垢的藝界人生，讓她小學沒畢業就又酗酒又有毒癮，13歲就需要進勒戒所。照說她要是對母親恨之入骨，外界也不是不能理解。

可是茱兒很快就後悔，拍了短片澄清自己「從來沒有也絕對不會」說過希望媽媽趕快死這種話，要大家「別扭曲她的原意」，她的意思是她盼望自己不需要活在一個對任何人充滿惡意的環境中，當她說出了那些很爭議的話，也感到懊悔，強調自己真的很關心媽媽，從來沒有不在乎。

茱兒的人生一路遭遇風波，從小時候被揠苗助長到過早熟、身心受創，後來洗心革面轉型為自製自演的女星，更以「甜姐兒」形象受到觀眾歡迎，已經很久沒再語出驚人，無怪乎這番看似在詛咒媽媽的話，會引起外界這麼大的關注。

茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)表情嚴肅澄清自己絕沒有希望母親早死。(...
茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)表情嚴肅澄清自己絕沒有希望母親早死。(取材自IG)
茱兒芭莉摩（右）小小年紀就被媽媽帶著到處跑趴，過度早熟。(取材自IG)
茱兒芭莉摩（右）小小年紀就被媽媽帶著到處跑趴，過度早熟。(取材自IG)

上一則

郭敬明生日當天還在剪片… 曬合影新劇女主虞書欣

延伸閱讀

BLACKPINK掀起中國「仇韓」 流量女王楊紫躺著中槍

BLACKPINK掀起中國「仇韓」 流量女王楊紫躺著中槍
FBI文件揭露：英已逝女王1983年訪加州「曾面臨暗殺威脅」

FBI文件揭露：英已逝女王1983年訪加州「曾面臨暗殺威脅」
班艾佛列克怒甩門網路轟傳 真實關係曝：珍妮佛是女王

班艾佛列克怒甩門網路轟傳 真實關係曝：珍妮佛是女王
MTV影視大獎出爐 阿湯哥開飛機講感言

MTV影視大獎出爐 阿湯哥開飛機講感言

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
本周「血型+生肖」財運最旺TOP5…這些人機會不斷 荷包滿滿

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5…這些人機會不斷 荷包滿滿