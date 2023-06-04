「一舞傾城」被批低俗 王晶回嗆李婉華「TVB屎戲之王」

王晶大罵李婉華是TVB的屎戲之王。(取材自微博)

香港 知名導演 王晶的新作品「一舞傾城」自開播後就話題不斷，不少網友批評口味太重，連香港資深藝人李婉華也跳出來，痛批劇本價值觀不正確，十分低俗，恐怕對年輕人造成不良影響。一向很少為作品辯解的王晶罕見回嗆，大罵李婉華是TVB的屎戲之王，還嘲諷她死在加拿大 好了。

王晶與李婉華近日一直在網上互罵，火藥味濃烈。據蓋飯娛樂報導，事情的起因是，李婉華在網上公開批評「一舞傾城」劇情三觀不正，都是教導女孩子怎麼往歪路上走，十分低級。李婉華認為導演應該有正確的三觀，這種劇播出來會引起不良效果。

拍了這麼多年戲、一向不是那麼在意負面評價的王晶，這次罕見氣急敗壞到爆粗口，怒罵李婉華是過氣四線藝人，還說她是TVB的屎戲之王，電影裡只要是她拍的戲，都要剪掉大半部分，更嘲諷她就死在加拿大好了。砲火相當猛烈。

對此，網友紛紛選邊站，有人大讚李婉華說的太好了，有人覺得王晶在劇中展現的一些東西的確有些低俗，但這是年代夜場劇，之前現實情況就是如此，不必站在道德的至高點去指責王晶。甚至有網友挖出她曾在「至尊三十六計之偷天換日」中演一個勾引梁家輝的蕩婦。