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摯友進加護病房 女星登小巨蛋崩潰

記者林士傑／即時報導
柏霖(上排左起)、張若凡、彭佳慧、韋禮安、熊仔、蔣卓嘉跟Ozone子翔(下排左起)、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷帶來精采演出。圖／索尼音樂提供
柏霖(上排左起)、張若凡、彭佳慧、韋禮安、熊仔、蔣卓嘉跟Ozone子翔(下排左起)、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷帶來精采演出。圖／索尼音樂提供

同門的Ozone、柏霖、韋禮安、張若凡、彭佳慧、熊仔前晚出席台灣2023 Hito流行音樂頒獎典禮，其中張若凡帶來「等待被理解的人」一曲，主角摯友「草莓」日前進入加護病房，讓她格外難受，表示草莓已從加護病房轉至一般病房，但未來還有很長的復健之路，「希望大家一起集氣、加油。」

韋禮安右手包著護腕帶傷上陣，原因是貪快想迅速移動摩托車，便以坐姿直接拉著龍頭搬動摩托車，過程不慎扭傷，醫師提醒他要好好做復健治療，不過最近工作行程滿檔，他表示：「到目前為止只有復健電療過一次。」

彭佳慧準備客語歌曲「歸來」、台語歌曲「一家伙仔」以及華語歌曲「大齡女子」3首組曲，直言壓力很大，笑說：「練唱時都會一直想到製作人Shawn尚融的臉！」柏霖與8位現代舞舞者共演「走火入魔」，想起去年初登小巨蛋太過緊張，沒有辦法專心唱歌，這回以截然不同的狀態登場，更能投入表演、享受舞台。

Ozone則將「One And Only」演唱會精華升級版搬上舞台，武術擔當文廷為了舞台效果，一口氣空翻2次掀起高潮，哲言也笑說：「有很多前輩跟昔日好戰友都到現場，相信大家都是有備而來，所以我們也不能輸！」

現代舞

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