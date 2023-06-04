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電影業「忘恩負義」私生活一片空虛 湯姆克魯斯不開心

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯近來無論演藝事業或私人感情，都不很如意。（路透資料照片）
湯姆克魯斯近來無論演藝事業或私人感情，都不很如意。（路透資料照片）

才不過一年的時間，湯姆克魯斯已經從「一手挽救電影業的英雄」，又變得求爺爺告奶奶都不太有人理，對於業界「翻臉跟翻書一樣快」的勢利面貌大為心寒。這原因就在他的最新大片「不可能的任務：致命清算 第一章」無法在IMAX戲院放映太久，才9天就要把映廳都讓給克里斯多夫諾蘭的新片「奧本海默」，且「奧本海默」在北美的IMAX戲院一上映就會是整整3周。

「奧本海默」爭取到北美IMAX院線至少連映滿3周的支持。圖／摘自imdb
「奧本海默」爭取到北美IMAX院線至少連映滿3周的支持。圖／摘自imdb

對於「奧本海默」，外界的認知是一部長達3小時的歷史影片，絕對沒有「不可能的任務：致命清算 第一章」那麼商業，不過「奧本海默」講原子彈之父的生平，至少會有大場面的核彈爆炸畫面，因而諾蘭的影迷信徒仍然熱切期待，卻因此讓為拍攝高難度動作場面賣命的湯姆克魯斯大傷感情，他堅信自己的新片更具商業價值，試圖讓戲院業者改變決定，只是IMAX與諾蘭關係向來密切，他的新片又是全部以IMAX規格攝製，IMAX會力挺到底。

「不可能的任務：致命清算 第一章」是湯姆克魯斯（右）今年力作，期望極深。圖／摘自...
「不可能的任務：致命清算 第一章」是湯姆克魯斯（右）今年力作，期望極深。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯這一年多來被史蒂芬史匹柏等人大讚「拯救了電影業」，殊不知好聽話講來容易，要映演業實際行動來支持這位「救世主」，竟是自討沒趣。諷刺的是，在新冠肺炎疫情爆發的第一年，克里斯多夫諾蘭「天能」是少數沒有退檔一、兩年，照常在戲院上映的好萊塢巨片，當時在英國拍攝「不可能的任務：致命清算 第一章」的阿湯，不但直接衝戲院捧場，還發短片直呼「回戲院看大銀幕感覺真好」，也讚賞「天能」是部好片，沒想到3年後，諾蘭竟會跟他因為搶戲院變得這麼尷尬。

最在乎的演藝事業，出現讓湯姆克魯斯如此不開心的情況，他的感情生活也一樣乏善可陳，不僅被貼上「好萊塢最滯銷黃金單身漢之一」的標籤，一些被媒體拱、醞釀中的緋聞都不了了之，連一度對夏奇拉感興趣，人家都不想被他追求。眼看一再踢到鐵板，歐美八卦刊物又稱阿湯真的下定決心要再來找真命天女，而且誓言一定要有結果，外界不妨拭目以待。

湯姆克魯斯 電影 好萊塢

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