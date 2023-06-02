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馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

記者蘇詠智／即時報導
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

演藝圈內果然沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。曾經說過「絕對不會再回『玩命關頭』系列」的巨石強森，在社群網站上宣告將再度演出該系列新片，然而曾經一副哥倆好模樣的馮迪索與傑森摩莫亞，卻被傳將引爆一場新的戰爭。

「玩命關頭」系列的幾位大隻佬之間，恩怨糾葛意外的多。巨石強森在「玩命關頭8」拍攝過程中難以壓抑對馮迪索的怒火，彼此隔空對嗆，因此沒有參與第9集的演出，只和傑森史塔森一起主演了番外篇「玩命關頭：特別行動」。第10集開拍前，馮迪索在社群網站上發文稱巨石強森是「我的小弟」，表示系列將要完結，請他一定要回來，他稍後在受訪時把話說得很死，表示對於該系列抱持最大的祝福，卻「沒有機會」再回去。

結果「玩命關頭X」全球上映後，萬千觀眾看到巨石強森再度現身，扮演哈伯斯探員，等於狠狠打自己的臉。他在社群網站上宣布：「是的，哈伯斯回來了！」稱去年夏天跟馮迪索聊過，暫且先把彼此不和丟一邊，就算再怎麼意見不同，都知道不管怎麼樣，永遠不能忘了「觀眾第一」。

這話看似動聽，網友都諷刺巨石強森恐怕因疫情以來，演藝事業表現欠佳，為了重振雄風，無所不用其極。而他所謂的「玩命關頭」系列新片，並非該片第11集，也不是「玩命關頭：特別行動」續集，而是以哈伯斯為主軸的新影片，可能會有其他「玩命關頭」主角登場，做為第10、11集間的連結，有沒有馮迪索，暫時不得而知。

妙的是馮迪索為了巨石強森本來不拍「玩命關頭X」，找來「水行俠」傑森摩莫亞扮演大反派壯聲勢，八卦刊物還指他努力拉攏傑森，想聯合對方排擠巨石強森，因為巨石強森與傑森摩莫亞都和夏威夷有很深的淵源，本來交情就不差，馮迪索搶巨石強森的朋友，等於給對方一記重擊，在自己的社群網站上也發布了和傑森摩莫亞宛如好哥兒們的合照。

哪知片子上映後，一如之前各集，未能得到影評人歡心，分數沒有太高。馮迪索反倒怪罪傑森把反派演得太花俏、過火，殊不知在影評文章中，傑森反而是被稱讚的亮點之一。Radar網站稱馮迪索風頭被搶走沒面子，對傑森一堆怨言，傑森也知道有人背後批評他，不見得會忍氣吞聲，馮迪索好不容易暫時擺平巨石強森，又要為自己樹敵，大家就更好奇「玩命關頭11」會不會更雞飛狗跳？

馮迪索（右）與傑森摩莫亞曾經也像是哥倆好。圖／摘自IG
馮迪索（右）與傑森摩莫亞曾經也像是哥倆好。圖／摘自IG
馮迪索拍「玩命關頭X」又傳跟人結樑子。（路透資料照片）
馮迪索拍「玩命關頭X」又傳跟人結樑子。（路透資料照片）
傑森摩莫亞據傳有警覺自己被同片演員背後講壞話。圖／摘自IG
傑森摩莫亞據傳有警覺自己被同片演員背後講壞話。圖／摘自IG

巨石強森 社群網站 疫情

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