真的不忍了 布萊德彼特法庭文件上控訴裘莉奸計報復

安琪莉娜裘莉為打擊離婚夫不擇手段。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉 婚變拖到快要滿7年，孩子們一個接著一個要成年，兩人還沒辦法正式合法離婚。這之中裘莉被認為就是使用各種拖字訣，頻頻出招想對付小布 ，以至於始終離不了婚的罪魁禍首，「紐約郵報」取得布裘離婚官司的法庭文件，上面載明他控訴裘莉惡意將兩人共有在法國的酒類事業股分賣給俄羅斯 的大集團，只為了報復他堅持要取得小孩的共同監護權。

當裘莉愛著布萊德彼特時，不管他是不是人夫，一定要把他搶到手。當她對他已經沒有愛，也能夠馬上當成是死對頭一樣，各種手段齊出，除了堅持要把她所稱在私人飛機上被他動手、FBI已經因為證據不足撤案的舊事再度鬧大，好破壞他的形象，另方面就是違背他們的約定，私自將自身擁有的酒類事業股分賣給俄羅斯人。小布在文件上指出，兩人曾有約定指若是自己要賣股分，非得事先告知對方，可是裘莉刻意瞞著他進行這件事，且他認為裘莉挑選俄羅斯的集團出售，是推測該集團的老闆與形象低落的俄國總統普丁往來密切，一定會拖垮小布的酒類生意，動機相當惡劣。