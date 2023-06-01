名導「帥兒」撞鬼…還原現場：像是被推了一把

劉子銓在片中飾演超級怕阿飄的「小胖」。圖／双喜提供

名導劉亮佐「帥兒」劉子銓擔綱電影 「化劫」主演之一，飾演膽小又講義氣的「小胖」。劉子銓挑戰恐怖片，吃檳榔、喝符水樣樣來，在拍攝現場也是戰戰兢兢：「每次進片場都會不自覺的寒毛直立，有一場戲在空手道教室拍攝，我一踏進去就莫名其妙地踩空滑倒，像是被推了一把，後來戴好符就很順利地拍完。」本片的宗教指導許白龍臥雲發現那天劉子銓身上有異樣磁場，疑似與「好兄弟」相撞才跌跤。

戲中飾演超級怕阿飄「小胖」的劉子銓，為了驅趕好兄弟，死纏飾演廟公「賀爸」的柯叔元找解套方式，還聽信對方的話狂塞猛嚼檳榔，希望惡靈退散，讓電影在恐怖之餘帶著詼諧。戲外的劉子銓也真吃過檳榔，而且是在爸爸劉亮佐的慫恿之下嚐試。這次為電影效果連吃好幾顆檳榔到嘴巴破皮，因此當導演 施文翰要求拍吃檳榔的特寫畫面時，劉子銓超怕NG，本色演出害怕的樣貌反而一次就過關，被大讚「演得很真實、不錯。」