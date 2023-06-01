看光光…彭于晏裸身濕照流出 驚見「超大6塊肌」

彭于晏在電影中扮演沈默寡言的冷氣維修工人。圖／華映提供

男神彭于晏、金馬影后張艾嘉 及實力派演員王硯輝合作演出「熱帶往事」，彭于晏在電影 中扮演沈默寡言的冷氣維修工人，不但瘦到脊椎骨清楚可見，為了呈現角色汗流浹背的真實狀態，他都以慢跑後的脫水狀態上陣演出。

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彭于晏透露為了角色努力肉體改造，瘦到連脊椎骨都清楚可見，這樣的過程，他不覺得特別辛苦，但必須瘦得小心翼翼，「因為拍完這部我就必需在短時間內演出林超賢導演 的作品，要求必需有救援人員的精壯，要保持肌肉量，但又要儘量變瘦，我希望導演一到現場，我就是準備好的狀況，都是先去慢跑，然後以脫水的狀態去演出，呈現出一種冷氣維修工人汗流浹背的模樣。」

除了外表改造之外，因為電影中彭于晏有很多場演出獨角戲的場景，導演都安排他進行仔細的排練，彭于晏表示劇組特別用心讓他穿上戲服，到片中的家裡，實際去體驗生活，「這些對我很有幫助，我熟悉了那個家衣服放在哪兒，床在哪兒，演出就會變得更自在。」

而他對和影后張艾嘉的合作也感到難忘，「和張姐對戲，跟在家裡看劇本100遍或是對著鏡子練了多遍的感受完全不同，會有很多劇本不見得描述得很清楚的情緒及情感的表達，也帶動了我的演出。」

彭于晏覺得自己和角色有很多不同之處，「這個角色給我不安全感，一開始不知道如何去理解他，我就會覺得有興趣。我必需跳開舒適的框架，找很多資料去了解角色，也不清楚我做得好不好，而這種不安感，就會讓我想要去試試看，挑戰一下，我很可能在這個角色上學到很多東西。」