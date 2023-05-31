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猥褻隊友長達4年 韓團男偶像當庭認罪 粉絲傻眼

世界新聞網／即時報導
韓國法院判某前男團成員猥褻隊友罪名成立。圖／摘自YONHAPNEWS
韓國法院判某前男團成員猥褻隊友罪名成立。圖／摘自YONHAPNEWS

韓國男團成員爆出猥褻隊友遭判刑！韓媒報導，某男團成員A在宿舍和練習室犯案，時間長達4年，隊友忍無可忍決定向外求援，以法律制裁他的惡行。而令網友好奇的是，報導指出A參與的作品最近將在某電影節上映，眾人紛紛猜測究竟是哪個男團。

香港01引述報道稱，A男自2017年起到2021年，對同為團員的一名男子B性騷擾，不時偷摸對方的身體部位，犯案地點涉及公司、練習室等，長達4年的時間。

B男飽受痛苦，直到公司發現A男犯案後，緊急將兩人隔開，並向A提出解約。

而後A男涉及性侵嫌疑，遭B男一狀告上法院，首爾中央地方法院於30日作出一審判決，A男除了意圖性侵罪嫌以外，全都認罪並表示：「對於受害者很抱歉。」

法官念在他深刻認知到自己的錯誤，且A、B男已經和解，因此判罰他2年半有期徒刑、緩刑3年，並要接受80小時的性暴力治療課程。

然而，公司當年並未公布A男退團原因，他後來朝電影圈發展，不知情的粉絲仍在他的社群網站加油打氣，留言看起來格外諷刺。

對此，前公司則低調表示：「一直試着要跟A進行解除合約的程序，但他數個月以來斷聯，關於刑事判決狀況以及電影上映的消息，並未從當事人（A男）或電影商方面獲得任何聯絡。」

電影 性侵 性騷擾

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