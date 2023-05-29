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超殘酷民調 漫威英雄哪個演員挑得最好、誰演最棒

記者蘇詠智／即時報導
班奈狄克康柏拜區飾演「奇異博士」，贏得影迷的喜愛。圖／摘自imdb
班奈狄克康柏拜區飾演「奇異博士」，贏得影迷的喜愛。圖／摘自imdb

不管新階段的漫威英雄片是否真的讓昔日粉絲很難滿意，無可否認的是它們曾經引領影壇潮流、橫掃全球票房超過10年，也捧出不少具代表性的演員。雖然每個觀眾都有自己認定的漫威最棒演員或是演得最好的英雄，但真要全部拿來比一比，誰會是第一？美國娛樂網站舉辦了這個有趣的民調，請網友選出漫威英雄的最佳選角&演得最棒的演員，目前暫居冠軍的是「奇異博士」班奈狄克康柏拜區。

過往提到漫威英雄，大多數人喜歡的都是小勞勃道尼飾演的「鋼鐵人」東尼史塔克，若非此系列票房大豐收，漫威的英雄影視宇宙也無從建立，其重要的關鍵地位無庸置疑，但人氣似乎不若以往。

小勞勃道尼飾演「鋼鐵人」，對觀眾的魅力似乎逐漸消褪。圖／摘自imdb
小勞勃道尼飾演「鋼鐵人」，對觀眾的魅力似乎逐漸消褪。圖／摘自imdb

班奈狄克飾演的奇異博士，是另一位高智商、脾氣古怪的漫威英雄，隨著幾位重量級元老陸續「畢業」，往後的重要性有望顯著提升，而他看來充滿知性卻並非標準帥哥的外表，恰恰符合角色形象，因此受到高達3成的票數支持。

另一個類型相反的角色「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，宛如老派正義使者化身，堅守傳統的美式價值，扮演此角的克里斯伊凡長相端正又適合復古造型，也具備「金童」特質，和經過科學改造後變成超級英雄的史蒂夫也完美契合，這角色看似難度不高，但克里斯本人戲外開朗、愛開玩笑，片中卻能夠隨時都正經八百，因此也有近3成的票數投給他，認為他在各個漫威英雄演員中演得最好，也是最恰當的選角。

克里斯伊凡演活「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，頗受影迷激賞。圖／摘自imdb
克里斯伊凡演活「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，頗受影迷激賞。圖／摘自imdb

排名暫居第3的更出人意料之外，是扮演史蒂夫羅傑斯的昔日好兄弟、今日夥伴「酷寒戰士」的賽巴斯汀史丹，賽巴斯汀在影視作品中的角色跨度極高，正反派、斯文細膩或是好色粗鄙的人物都能勝任，有近19%的票數投給了他。

欣賞「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹的影迷意外的多。圖／摘自imdb
欣賞「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹的影迷意外的多。圖／摘自imdb

目前第4名才輪到「鋼鐵人」小勞勃道尼，得票率6.5%，與前3名都有顯著落差。第5名則是尚未正式回歸漫威本家、之前都在別的公司拍攝之「X戰警」系列露臉的「金鋼狼」休傑克曼，得票率2.8%

，又和小勞勃道尼有些距離。扮演「緋紅女巫」的伊莉莎白歐森得到近2%票數，暫居第6，是女性中的冠軍。

伊莉莎白歐森扮演「緋紅女巫」，在漫威女英雄中，人氣相當高。圖／摘自imdb
伊莉莎白歐森扮演「緋紅女巫」，在漫威女英雄中，人氣相當高。圖／摘自imdb

由此看來，現在冠亞軍的位置由「奇異博士」班奈狄克康柏拜區和「美國隊長」克里斯伊凡纏鬥最激烈，其他英雄的票數都還待急起直追，不知道其他觀眾是否贊同這結果？

漫威 奇異 民調

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