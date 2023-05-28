我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

厄多安宣布勝選：未來5年將繼續統治土耳其

中國淄博燒烤爆紅 WSJ：省錢式消費反映經濟不振

30年瑜亮情結放不下 湯姆克魯斯這一點大贏布萊德彼特

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯（右）、布萊德彼特，20多年前還能在同場合出現，且互動算熱絡。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）、布萊德彼特，20多年前還能在同場合出現，且互動算熱絡。（路透資料照片）

雖然走紅的年代有些許差距，但年歲其實只差1歲多的湯姆克魯斯布萊德彼特，打從30年前合作「夜訪吸血鬼」起，就被傳有很強烈的瑜亮情結，都想證明自己比對方更厲害，不過多年下來，依舊沒有哪一位徹底壓倒另一位，兩人都還是好萊塢所剩不多、真正對觀眾有無比號召力的超級巨星。

湯姆克魯斯與布萊德彼特之間較勁激烈程度讓人難以想像，兩人的親生女兒甚至也是在同一年先後誕生，那時湯姆克魯斯曾對凱蒂荷姆絲高調示愛，讓外界對他們的孩子出生高度關注，沒多久布萊德彼特就扳回一城，雖然比阿湯晚1個月當爸，孩子的媽可是同樣超大牌的安琪莉娜裘莉，受到的矚目絕對沒比較少。湯凱之間的婚姻撐沒幾年就破裂，布裘看似較為穩定，誰知最後也是婚變分手收場，又一次，兩邊誰也沒比誰更淒慘。

當湯姆克魯斯主演了一部二戰時德國史實改編的「行動代號：華爾奇麗雅」，快半年多後布萊德彼特也推出了二戰時期為背景的電影「惡棍特工」，順便還消遣了一下阿湯的片子，結果兩片的票房，「惡棍特工」明顯好很多，也更受獎項的青睞。

去年湯姆克魯斯以「捍衛戰士：獨行俠」創下驚人票房，個人賺進1億美元，布萊德彼特雖然也有部賣座不會差的「子彈列車」，卻沒辦法和「捍」片的程度相比，年底他的懷舊大片「巴比倫」則在票房上踢到大鐵板。如果以演藝事業而論，阿湯一部片的片酬加分紅可以拿到4000萬美元那麼多，小布大概只能賺2000萬美元，阿湯目前身家有6億2000萬美元，小布是4億2000萬美元，有一段明顯的落差。

可是情場上小布風光多了，婚變快要邁向第7年，他找到一位小自己快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙，彼此感情甜蜜到就要同居，也被推論會往結婚的方向發展。工作狂湯姆克魯斯則是拍片、宣傳之餘，個人感情長年交白卷，還被稱性格中的控制狂把很多女性嚇跑，之前似乎對拉丁天后夏奇拉很有興趣，女方非但不想交往，還拜託他別再繼續示好、調情，真的讓他有點糗。

布萊德彼特賣座成績雖然不夠穩定，卻還是各方公認的大牌紅星。（路透資料照片）
布萊德彼特賣座成績雖然不夠穩定，卻還是各方公認的大牌紅星。（路透資料照片）
湯姆克魯斯票房號召力強又超有錢，可是感情生活上多年來 行情都不怎麼旺。（歐新社資...
湯姆克魯斯票房號召力強又超有錢，可是感情生活上多年來 行情都不怎麼旺。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 布萊德彼特 小布

上一則

泰勒絲分手未久就要和新歡同居 老爸不爽 戀情陷危機？

延伸閱讀

親友斷聯、死守孩子…裘莉被爆變寂寞宅女

親友斷聯、死守孩子…裘莉被爆變寂寞宅女
浪漫變騷擾？夏奇拉求阿湯別再示好

浪漫變騷擾？夏奇拉求阿湯別再示好
浪漫變騷擾？夏奇拉傳怕了湯姆克魯斯 求他別再示好

浪漫變騷擾？夏奇拉傳怕了湯姆克魯斯 求他別再示好
太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

太想超越「捍衛戰士」成績 阿湯緊盯「任務」衝票房

熱門新聞

44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33
張柏芝的14歲清純美照出爐。圖／摘自微博

張柏芝「14歲高清美照」瘋傳 驚人美貌讓網友嚇壞

2023-05-23 13:36
秦漢準媳婦身材很養眼。圖／摘自臉書

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

2023-05-26 15:56
劉香慈被二兒子捕捉性感照。圖／截圖自臉書

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

2023-05-26 13:53
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33

超人氣

更多 >
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光
波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本