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裘莉怎麼了？搞孤僻沒朋友 跟父兄斷聯變寂寞宅女

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉（左）與最大養子麥杜斯一起參加白宮外交晚宴，她被傳現在生活裡只有孩子。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）與最大養子麥杜斯一起參加白宮外交晚宴，她被傳現在生活裡只有孩子。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉布萊德彼特婚變已經即將邁向第7年，雖然彼此的離婚還沒有正式生效，彼此早已先取回合法單身，小布和小他快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙打得火熱，各方預期兩人好事將近，然而裘莉卻完全陷在婚變泥淖之中，不想也無法走出來。據專門報導名流八卦的Radar網站，她現在根本是一個寂寞的宅女，只是死守著孩子們，懶得出門，和工作夥伴也只維持低程度的交流，和影帝父親強沃特、曾經親密到被懷疑有詭異關係的哥哥詹姆斯哈芬都斷了聯絡。

人前總是很要強的裘莉，在人後其實既孤僻又自我設限一大堆。她曾經在訪問時透露自己沒什麼朋友，在與布萊德彼特在一起時，他和孩子們就是她最有交流的對象，這樣子當然很危險，果然一與小布翻了臉，她就真的只剩下小孩了。儘管這些年間，她陸續還傳出一、兩樁緋聞，卻又都不了了之，顯然她真的沒很大的動力再去尋找下一段感情。

Radar網站稱裘莉小時候父母就因父親外遇而分手，對於父親始終有心結，彼此之間關係時好時壞。在和布萊德彼特剛婚變那兩年，她一度和父親強沃特再度取得聯繫，現在又疏遠。她和哥哥詹姆斯哈芬曾被拍到嘴對嘴親吻，他們都覺得只是手足之情濃厚的表現，不希望外界帶著有色眼光來看，儘管曾那麼親密，她也是跟哥哥說斷聯就斷聯。她曾因為拍片和艾兒芬妮、莎瑪海耶克有不錯情誼，現在這兩人也僅是她很偶爾才會通通電話。

搞孤僻搞成這樣，裘莉心情空虛寂寞，似乎也怪不了別人，她的小孩都希望她能真正的快樂，可是她不想辦法改變，也很難會有這一天。

安琪莉娜裘莉被傳因婚變大受影響，變成寂寞又孤僻的中年媽媽。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉被傳因婚變大受影響，變成寂寞又孤僻的中年媽媽。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 小布

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