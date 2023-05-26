名模誇張、火辣服裝硬搶影人焦點 坎城影展變成時尚周

文溫德斯（左）與役所廣司出席坎城影展。（路透）

第76屆坎城影展 將近尾聲，被戲稱「神仙打架」的競賽片單元，最新登場的是最佳影片、最佳導演 、評審團大獎都拿過的德國 名導文溫德斯新作「完美的日子」（直譯），他和男主角役所廣司受到熱烈歡迎。影展期間，海蒂克隆、伊莉亞娜莎伊克等名模不時在紅毯上以誇張服飾搶鏡，也被消遣：到底是影展還是時尚周？

「完美的日子」聚焦役所廣司飾演的公廁清潔工生活，影評稱其沈靜、溫柔，但能否再次拿下大獎，尤其今年曾拿過金棕櫚獎的大導演有好幾位帶著新作回來，尚難斷定，美東時間27日將揭曉得獎名單。目前呼聲較高的包括影后以「墜落的剖析」（直譯）德國女星桑德拉惠勒較看好，芬蘭名導阿基郭利斯馬基的「落葉」（直譯）暫居影評分數最高，不過桑德拉過往主演的「顛父人生」曾創當時坎城史上影評人平均分數最高紀錄，最後空手，金棕櫚由肯洛區「我是布萊克」獲得，今年肯洛區新片又重回競賽，被安排壓軸放映，不無可能重演歷史。