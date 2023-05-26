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席琳狄翁因健康問題 取消2023至2024年剩餘演場會

中央社巴黎26日綜合外電報導
加拿大籍樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）。美聯社
加拿大籍樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）。美聯社

正在對抗罕見神經系統疾病的流行樂壇天后席琳狄翁今天宣布，取消原定於2023年至2024年舉行的全球巡迴演唱會所有剩餘場次。她說自己的身體狀況不夠好，無法巡迴演出。

現年55歲的加拿大籍樂壇天后席琳狄翁（Celine Dion）去年透露，她罹患了會影響唱歌的罕見疾病。

席琳狄翁在推特（Twitter）發文說：「我很抱歉再度讓你們所有人失望…儘管這讓我心碎，但我們最好取消一切，直到我真的準備好回到舞台上。」

她還說：「我不會放棄…我迫不及待想再次見到大家！」

演唱會主辦單位發布聲明說：「席琳狄翁的勇氣全球巡迴演唱會（Courage World Tour）今天宣布，取消目前正在售票的2023年和2024年所有剩餘場次。」

去年12月席琳狄翁在上傳Instagram的影片中淚流滿面說，她被診斷出罹患僵硬人症候群（stiff person syndrome），無法依照計畫於今年2月舉行歐洲巡迴演唱會。

她當時表示，這種疾病造成肌肉痙攣，「使我無法按照慣有方式運用聲帶唱歌」。

始於2019年的席琳狄翁「勇氣全球巡迴演唱會」在舉辦52場次後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停擺，她後來因為健康問題而取消了北美巡演。

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