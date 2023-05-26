浪漫變騷擾？夏奇拉傳怕了湯姆克魯斯 求他別再示好

湯姆克魯斯據傳對新感情一頭熱。（歐新社資料照片）

從年輕時就紅到現在、身家豐厚條件一流的湯姆克魯斯 ，果真是「好萊塢 最滯銷的黃金單身漢」？早先他與恢復單身的拉丁天后夏奇拉在一級方程式賽車的邁阿密大獎賽碰面，那時拍了好幾張合照，八卦 刊物開始將兩人送作堆，阿湯被傳對夏奇拉有追求之意，也很快展開行動，夏奇拉方面卻透過友人表明：「暫時還不感興趣。」給他軟釘子碰。

而根據最新的八卦報導，夏奇拉對於湯姆克魯斯的青睞，已經感到很頭痛，她完全對他一點羅曼蒂克的感覺都沒有，只想保持禮貌，所以才沒有強烈拒絕，也不太想讓他尷尬或是不開心，但他剃頭擔子一頭熱，好像覺得彼此之間真的可以試著交往看看，令她愈來愈頭大，想請他不要再示好了。