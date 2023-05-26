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浪漫變騷擾？夏奇拉傳怕了湯姆克魯斯 求他別再示好

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯據傳對新感情一頭熱。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯據傳對新感情一頭熱。（歐新社資料照片）

從年輕時就紅到現在、身家豐厚條件一流的湯姆克魯斯，果真是「好萊塢最滯銷的黃金單身漢」？早先他與恢復單身的拉丁天后夏奇拉在一級方程式賽車的邁阿密大獎賽碰面，那時拍了好幾張合照，八卦刊物開始將兩人送作堆，阿湯被傳對夏奇拉有追求之意，也很快展開行動，夏奇拉方面卻透過友人表明：「暫時還不感興趣。」給他軟釘子碰。

而根據最新的八卦報導，夏奇拉對於湯姆克魯斯的青睞，已經感到很頭痛，她完全對他一點羅曼蒂克的感覺都沒有，只想保持禮貌，所以才沒有強烈拒絕，也不太想讓他尷尬或是不開心，但他剃頭擔子一頭熱，好像覺得彼此之間真的可以試著交往看看，令她愈來愈頭大，想請他不要再示好了。

「Heat」雜誌稱湯姆克魯斯現在對夏奇拉的一下子愛昏頭，宛如當年被凱蒂荷姆絲迷得團團轉翻版，自己認為很有機會，殊不知夏奇拉根本沒這麼想。其實不只夏奇拉，湯姆克魯斯過去在戀愛過程裡的控制狂，也讓很多女生認為他只可遠處欣賞，並不適合深入交往，夏奇拉貴為拉丁天后，也是有名又有錢，不需要勉強自己事事配合阿湯，也難怪她真的完全不感興趣，只希望阿湯可以早點看破，不要再糾纏下去。

夏奇拉目前不想談戀愛，被傳對巨星示好感到困擾。（路透資料照片）
夏奇拉目前不想談戀愛，被傳對巨星示好感到困擾。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（左）與夏奇拉禮貌的合照之後，突然八卦滿天飛。圖／摘自IG
湯姆克魯斯（左）與夏奇拉禮貌的合照之後，突然八卦滿天飛。圖／摘自IG

湯姆克魯斯 八卦 好萊塢

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