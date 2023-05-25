被張天愛撞上… 吳磊這個舉動獲讚紳士

吳磊一向給人健康陽光的形象。(取材自微博)

一年一度的華表獎頒獎禮甫落幕，當日吳磊發生了一段小插曲，讓他的「暖男弟弟」形象再獲肯定，並登上熱搜，引發粉絲熱議。

當天，在大合照環節時，吳磊被緊跟在後的張天愛不慎撞到，他馬上關心女方有否受傷，更急急將視線避開低胸禮服敏感位置，整個過程被媒體拍下，相關視頻更在網上瘋傳。網友看了後，紛紛大讚「三石弟弟」又帥又紳士，媲美好萊塢 知名男星基努李維 的「紳士手」。

童星出身的吳磊今年才23歲，但他「暖男弟弟」形象深入人心，不只一次被曝光暖舉，更多次因為紳士舉動上熱搜。許多和他合作過的女明星，都曾感受過他的溫暖與善解人意。

吳磊15歲時，曾和譚松韵在「旋風少女」組CP，在現實生活中的他，比譚松韵小了9歲，許多記者緊咬年齡問題去煩譚松韵。吳磊見狀，霸氣回應，「沒錯，我15歲她6歲，我們確實差9歲。」

古裝劇「長歌行」中，女主角迪麗熱巴 也比吳磊大了7歲，她在受訪時曾表示，和吳磊演愛情戲，感覺讓他吃虧了，沒想到吳磊回答，「沒事，妳顯小，我顯老。」暖心安慰陷入年齡焦慮的熱巴。