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「搖滾女王」命運多舛 曾陷10年家暴「被毒癮夫毆頭」

記者陳建嘉／即時報導
蒂娜透納是公認的搖滾天后。(美聯社)
蒂娜透納是公認的搖滾天后。(美聯社)

美國「搖滾女王」蒂娜透納（Tina Turner）24日在家中離世，享壽83歲，她是史上最暢銷的歌手之一，但晚年健康亮起紅燈，深受疾病之苦。她雖然事業得意，命運卻相當多舛，曾遭毒癮纏身的前夫家暴，更被另一半用木製撐鞋器敲頭，連相依為命的兒子，都選擇輕生了結生命。

蒂娜透納曾唱紅「與愛何干」、「The Best」等，專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張，也是獨唱藝人的演唱們票房紀錄冠軍，但她在事業如日中天之際，嫁給知名樂手艾克透納，未料兩大巨星的結合，卻是悲劇的開始，全因艾克多年來深陷毒癮，讓蒂娜長達10年的家暴。

蒂娜更曾在自傳裡面提到，曾被另一半用木製撐鞋器敲頭，讓她過著生不如死的生活，曾試圖吞安眠藥輕生卻獲救，為了小孩苦忍多年才決定離婚，不惜拋棄名下所有財產，當時婚姻、事業都跌落谷底，她甚至一度當起清潔工，就為了賺取微薄收入。

蒂娜後來靠「Private Dancer」專輯東山再起，不僅榮獲12座葛萊美獎，唱片銷量更突破1000萬張，讓她重登事業高峰，而她晚年深受癌症、中風和腎衰竭等健康問題，長子克雷格、小兒子羅尼也在近期相繼離世，讓她悲痛欲絕。不過蒂娜第二任丈夫厄文巴哈對她用情極深，還曾捐出一顆腎臟，移植到她身上，才救回她一命。

蒂娜的官方社群網站發布死訊之後，她的發言人也沉痛證實她已在瑞士蘇黎世的家中與世長辭，但是細節不公開，她離世後有不少名人發文悼念，包括她的多年老友「滾石合唱團」主唱米克傑格、歐普拉、奧斯卡影帝佛瑞斯惠特克，就連美國總統拜登也表達了哀痛之意，「她的人生與成就，為我們打造一整個世代的傳奇」。

「搖滾女王」蒂娜透納離世，享壽83歲。（取材自Instagram）
「搖滾女王」蒂娜透納離世，享壽83歲。（取材自Instagram）
蒂娜透納一生曾遭遇家暴、晚年喪子以及疾病纏身。(美聯社)
蒂娜透納一生曾遭遇家暴、晚年喪子以及疾病纏身。(美聯社)
蒂娜透納是公認的搖滾天后。(路透)
蒂娜透納是公認的搖滾天后。(路透)
蒂娜透納(左)與「滾石合唱團」主唱米克傑格是多年好友。(美聯社)
蒂娜透納(左)與「滾石合唱團」主唱米克傑格是多年好友。(美聯社)

家暴 社群網站 拜登

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