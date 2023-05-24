基努李維差點接演「玩命關頭X」 艾倫證實「我是候補」
「玩命關頭X」全球熱賣，該片首度登場的特工局 (The Agency) 代理局長艾姆斯，由影集版「神隱任務」當紅影星艾倫瑞奇森擔綱演出，不過艾倫近期接受「娛樂周刊」訪問，意外爆料自己並非該角色首選，原本應該是由「駭客任務」系列、「捍衛任務」系列巨星基努李維演出。
艾倫強調這只是一點點的運氣與好時機，「我當時正在寒冬氣候中，希拉蕊史汪在溫尼伯拍攝一部電影，突然接到一通電話，說基努李維的計劃發生變動，我認為基努李維最初應該是要演我的角色」，其實基努李維曾經2度有望加入「玩命關頭」系列，首次是「玩命關頭：特別行動」的幕後大反派，伊特昂組織的幕後首腦，但最後只用特別變造聲音，巨石強森透露當時就計畫找基努李維演出，只可惜最後沒實現，這次再度找基努李維，也再度無緣演出。
艾倫對於自己好不容易獲得該角色，也顯得戰戰兢兢，他提到電影拍攝期間遇到很多問題，包括新冠肺炎疫情、暴風雪，再加上原本導演林詣彬拍攝沒多久就求去，當時製片Jeff Kirschenbaum還打電話來，讓他心情相當忐忑，「我當時想，哦我的天啊，無論你要說什麼，都說吧，我能接受，我已經是個大男孩」，結果Jeff原來是要告知林詣彬已經辭退，他無緣與林詣彬合作，讓他再度探問「好吧...那我還有演電影嗎？」Jeff立刻笑回「是的，當然，我們很高興能與你一起工作，只是我們要與林詣彬分手而已」，才讓他終於放下心中的大石頭。
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