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彭佳慧登紐約時報廣場 感動直呼不可思議

記者梅衍儂／即時報導
彭佳慧登上紐約時報廣場大螢幕。圖／Spotify提供
彭佳慧登上紐約時報廣場大螢幕。圖／Spotify提供

台灣歌后彭佳慧入圍近日成為國際數位串流平台Spotify「EQUAL」歌單的封面人物，登上紐約時報廣場近25層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，對於自己能夠達到如此成就，彭佳慧感到非常不可思議，表示紐約是全世界最時髦、流行的城市之一，也是許多人嚮往到達的地方，「看到自己的照片出現在時報廣場看板上覺得很光榮，突然覺得當歌手這個身份是非常榮耀的事情。」

登上紐約時報廣場喚起彭佳慧對紐約的美好回憶，「以前在酒吧駐唱時，唱過許多西洋歌曲，當時非常喜歡惠妮休斯頓（Whitney Houston），所以到紐約的時候還特別到黑人區漫步、欣賞塗鴉等等。」除此之外，她到過百老匯觀賞「獅子王」、「悲慘世界」、「歌劇魅影」等音樂劇，紐約對她來說是一個人文薈萃、充滿特別回憶的地方。而最令她印象深刻的是首次到紐約的情景，回憶當時她還是歌壇新人，從地鐵站走上來進入時報廣場，大看板上出現的人物是她非常欣賞的美國鋼琴家Jim Brickman，如今卻換成自己的照片在上面，讓她感動直呼：「很不可思議！」

近來工作滿檔的彭佳慧，日前受邀參加音樂真人實境秀節目「聲生不息寶島季」，與偶像潘越雲在海邊合唱「飄洋過海來看你」，她感動直說：「是一個非常難忘的經驗。」此外，她還演唱了全新版本的經典歌曲「舊夢」，她說：「到現在唱『舊夢』還是覺得這首歌是非常棒的作品。」

彭佳慧在節目「聲生不息寶島季」演出。圖／聲生不息寶島季提供
彭佳慧在節目「聲生不息寶島季」演出。圖／聲生不息寶島季提供
彭佳慧在節目「聲生不息寶島季」表現精湛。圖／聲生不息寶島季提供
彭佳慧在節目「聲生不息寶島季」表現精湛。圖／聲生不息寶島季提供

時報廣場 紐約時報 地鐵站

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