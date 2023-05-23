「黑寡婦」亮相坎城首映老公相隨 秀玫瑰刺青原因超暖
「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）以及安德烈布洛迪（Adrien Brody）主演，金獎導演魏斯安德森喜劇新片「小行星城」（Asteroid City）在坎城影展首映，思嘉莉帶著老公柯林約斯特（Colin Jost）一同出席，穿著露背小禮服，再度秀出背後的玫瑰刺青，思嘉莉早於2019年的MET GALA就曾秀出「玫瑰」刺青，雖從未說明，但外界都清楚是直指她的9歲女兒蘿絲Rose。
思嘉莉才在上個月出席好友葛妮絲派特蘿的播客節目，並罕見提到自己與喜劇演員老公柯林約斯特的婚姻，「對我來說真的很重要，要與一個充滿同情心的人在一起，這是必須具備的基本特質」，誇讚老公很貼心。隨後接受「娛樂周刊」訪問時，提到自己角色的靈感取自於「彗星美人」貝蒂戴維斯 (Bette Davis)等過往明星，「她就像是一本書，透過演員的形式告訴你一切，但有時候什麼也不說，她就像個謎」。
思嘉莉先前曾與魏斯安德森在動畫電影「犬之島」合作，但當時僅是配音，此次是首度實際真人合作，「我喜歡與努力、一絲不苟而且努力不懈的導演合作，魏斯會反覆拍攝，而我也會在這過程感到興奮，就像在排練戲劇一樣」。
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