我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

懸缺近5月 中國候任駐美大使謝鋒抵紐約

玉女明星消失N年突亮相 年近半百生雙胞胎變虎媽

聯合報 記者陳慧貞／即時報導
陳明真久未露面，為大愛新戲「搜尋者」宣傳。記者沈昱嘉／攝影
陳明真久未露面，為大愛新戲「搜尋者」宣傳。記者沈昱嘉／攝影

55歲台灣昔日玉女掌門人陳明真復出後首度接拍大愛戲劇「搜尋者」，23日她與在劇中扮演叔侄的夏靖庭、吳昆達為戲宣傳，巧的是，戲外3人分別都是2個孩子的爸爸、媽媽，湊在一起暢聊育兒經，感觸良多，尤其陳明真、夏靖庭接近半百得子，經常想當虎爸虎媽當不成，結果只能採取開放態度，夏靖庭笑：「打吧，打完再來找我」，讓孩子自己解決糾紛。

暌違10年再演台劇，陳明真透露，去年原本有機會與夏靖庭合演夫妻，但因臨時帶孩子到美國3個月，結果無緣合作，沒想到久未演戲，對手演員令她大開眼界，尤其劇中演出思覺失調患者的吳昆達，在片場總是蓬頭垢面、雙眼腥紅，她還常在自己戲結束後，留在片場看吳昆達演戲，然後默默在旁邊流眼淚，一看對方一臉白淨、斯文模樣站在面前，才笑：「完全出乎我的意料」。

陳明真47歲時產下雙胞胎兒子，轉眼孩子們8歲了，她認為兒子們平日比較怕爸爸，因此她偶爾也想演「虎媽」假裝生氣，但很快就破功，有次關燈要睡覺了，兩個兒子還在聊天，2人用英文一人一句一聊就是20分鐘，她原本想生氣，但聽著兒子們童言童語聊著無關緊要的事，她頓時忍不住爆笑出聲，還笑了10分鐘之久，莫名舉動讓兒子們滿頭問號。

而夏靖庭年過半百才得2子，現在也已5歲、4歲，說起兒子們的調皮搗蛋，夏靖庭十分頭痛：「每天時間到就吵，搶玩具、打架，已經是常態，本來還會罰站，後來也不罰了，自己每天生氣沒用，等他們自己解決，我再出面」，被問過往曾因涉毒入獄，是否擔心孩子長大後在網路上搜尋到過往記錄？夏靖庭坦蕩蕩，表示：「過去做錯事，該還的我都還了，不怕孩子搜尋」。

玉女 台劇

上一則

第3胎「又是男孩」…女星當場崩潰癱軟痛哭

延伸閱讀

韓星金泰梨想找「免費英文翻譯」被罵翻 網酸：演戲費要不要捐贈

韓星金泰梨想找「免費英文翻譯」被罵翻 網酸：演戲費要不要捐贈
絕美玉女嫩照出土 全網震撼「完全沒變」

絕美玉女嫩照出土 全網震撼「完全沒變」
妹妹被拐失蹤30年 雙胞胎姊姊發「自己的照片」尋人

妹妹被拐失蹤30年 雙胞胎姊姊發「自己的照片」尋人
連續產下4對雙胞胎 東灣夫婦：大驚喜

連續產下4對雙胞胎 東灣夫婦：大驚喜

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
范冰冰「仙女裝」露出半球。(取材自微博)

范冰冰仙女裝露半球 頭飾被笑戴柚子皮

2023-05-19 09:00
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
范冰冰的造型相當性感。（取材自微博）

范冰冰被封殺5年…破尺度性感現身坎城慘挨酸 霸氣回這句

2023-05-20 18:33
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33

超人氣

更多 >
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
坎城愈穿愈少 名模從露乳溝到差點上空 現只剩內衣

坎城愈穿愈少 名模從露乳溝到差點上空 現只剩內衣
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運