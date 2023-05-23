Angelababy出事了 被港媒爆「舔韓」新劇遭撤重審

Angelababy新劇傳出遭撤。圖／摘自微博

南韓女團BLACKPINK 於20日、21日在澳門 舉辦演唱會，有不少港陸明星到場共襄盛舉，先前已看過演唱會的Angelababy ，今年就已經2度朝聖，不過意外的是，竟然有港媒報導，指出Angelababy的新劇遭撤檔重審，疑似因有網友批評她「舔韓」導致形象不佳而被換角。

港媒「東網」報導，Angelababy一向是BLACKPINK鐵粉，先後去看了香港、澳門演唱會，還開心曬出合照，但因為大陸近年仍有限韓令，竟意外引爆部分網友怒火，直呼「內娛（指中國娛樂圈）這幫人還帶頭，限韓令不好使了嗎？尤其是那個Baby，跟這個團一起上熱搜好幾次了」，而她與任嘉倫演出的「暮色心約」突然被迫停播重審。