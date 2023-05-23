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Angelababy出事了 被港媒爆「舔韓」新劇遭撤重審

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy新劇傳出遭撤。圖／摘自微博
Angelababy新劇傳出遭撤。圖／摘自微博

南韓女團BLACKPINK於20日、21日在澳門舉辦演唱會，有不少港陸明星到場共襄盛舉，先前已看過演唱會的Angelababy，今年就已經2度朝聖，不過意外的是，竟然有港媒報導，指出Angelababy的新劇遭撤檔重審，疑似因有網友批評她「舔韓」導致形象不佳而被換角。

港媒「東網」報導，Angelababy一向是BLACKPINK鐵粉，先後去看了香港、澳門演唱會，還開心曬出合照，但因為大陸近年仍有限韓令，竟意外引爆部分網友怒火，直呼「內娛（指中國娛樂圈）這幫人還帶頭，限韓令不好使了嗎？尤其是那個Baby，跟這個團一起上熱搜好幾次了」，而她與任嘉倫演出的「暮色心約」突然被迫停播重審。

除此之外，還有與何潤東、何泓姗合演的「歲歲青蓮」、肖戰與李沁主演的「夢中的那片海」等，許多劇組表示只是因為技術問題暫時沒有檔期播出，何時播出會另行通知，否認與演員被批「舔韓」有關。然則Angelababy在2022年與黃曉明離婚後，演藝事業及個人生活都維持高檔狀態，日前她受邀赴紐約參加時尚活動時，以一身粉色花朵紗裙現身，而設計總監就驚爆Angelababy腰圍整整縮小了「11.5公分」，曼妙身材讓設計師驚呆了。

Angelababy新劇傳出遭撤。圖／摘自微博
Angelababy新劇傳出遭撤。圖／摘自微博
Angelababy朝聖BLACKPINK澳門演唱會被側拍。圖／摘自微博
Angelababy朝聖BLACKPINK澳門演唱會被側拍。圖／摘自微博

Angelababy 澳門 BLACKPINK

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