Netflix新片引公憤 觀眾評價「僅給1分」 官方怒發聲明

Netflix「埃及豔后」找來黑人女星愛黛兒詹姆斯主演引發爭議。圖／摘自推特

Netflix紀錄片影集「埃及豔后」（Queen Cleopatra）找來英國非裔 混血女星愛黛兒詹姆斯主演，引發軒然大波，由於這與歷史上的克麗奧佩脫拉七世的膚色完全不同，引發埃及政府抗議，更在知名電影 資料庫網站刷新IMDb最低分紀錄，獲得史無前例的1.0分，由於IMDb最低僅能打1分，代表這無疑是最低紀錄之一，而在影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）爆米花新鮮指數更是僅有3％。

根據「NBC News」報導，歷史上的「埃及豔后」克麗奧佩脫拉七世，公元前69年出生於埃及亞歷山大，據史書紀錄，父親是托勒密12世，論血統是馬其頓人，不過她母親的身分缺少明文記載，但在過往數百年，歷史學界普遍認為，由於貴族多半是近親通婚，所以她的父母很可能是托勒密12世的表親，所以父母雙方都是馬其頓人，但歷史學界近年提出懷疑，認為「埃及豔后」是否有可能為有色人種，但從未證實。

不過「埃及豔后」確認找來愛黛兒詹姆斯演出，引起極大批評，就連埃及文旅部也在官網貼出長文，以詳實圖文證據重申「歷史上的克麗奧佩脫拉有著『淺色肌膚和希臘人的五官特徵』，而且這一點早已經過大量專家論證認定，確實是堅不可破的史實，『各種留存至今的浮雕與雕塑都是明證』。」同時之間，埃及最高古物委員會主席瓦奇瑞（Mostafa Waziri）也重砲批評Netflix，認為全劇以紀實為重心，理當更注重史實，卻找非裔女演員演出埃及艷后，完全對歷史有錯誤認知，更是一種偽造。瓦奇瑞並表示自己完全尊重非洲文明，尊重非洲大陸的所有兄弟，但也必須要捍衛古埃及的歷史真相。

只是早在「埃及豔后」2021年公布將要開拍以來，作為製片的潔妲蘋姬史密斯，就已說明她參與這套劇集的初衷和想法：「我是一位年輕非裔女性的母親，所以對我來說，讓孩子從小了解關於這些非洲女王的歷史，這一點非常重要。正是這些非洲女王，為一代又一代非裔女性的成功打下了基礎，鋪平了道路。」提到膚色爭議，「埃及豔后」女主角愛黛兒詹姆斯也在推特回應稱「如果你們不喜歡，可以不要看」。

導演蒂娜加拉尼（Tina Gharavi）則在美媒「綜藝報」(Variety)撰文回應外界批評，並問：「為什麼克麗奧佩脫拉就不能是黑人？為什麼就是有那麼一些人要讓克麗奧佩脫拉成為白人呢？是不是因為她的膚色越白，身價也就越高，就越能讓某些埃及人覺得煞有其事了？」但外界仍然認為非裔女性應當爭取自身權益，也不該扭曲歷史事實。