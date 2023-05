「雷神索爾」男星拍片猝逝 死因不明享年58歲

北愛爾蘭男星雷史蒂文森(Ray Stevenson),以在「雷神索爾」(Thor)系列中飾演「沃斯塔格」一角而廣為人知。綜合媒體報導,他21日在義大利 拍攝電影 期間突然去世,享年58歲,目前雷史蒂文森的死因尚未確定。

Ray Stevenson, who portrayed Volstagg in the #Thor trilogy, has passed away at the age of 58 years old: https://t.co/JcV4RIWIUj pic.twitter.com/vEpJu45LpK