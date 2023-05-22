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「雷神索爾」男星拍片猝逝 死因不明享年58歲

「雷神索爾」男星拍片猝逝 死因不明享年58歲

娛樂新聞組／即時報導
雷史蒂文森於義大利拍攝新片時病情惡化，享年58歲。（美聯社）
雷史蒂文森於義大利拍攝新片時病情惡化，享年58歲。（美聯社）

北愛爾蘭男星雷史蒂文森（Ray Stevenson），以在「雷神索爾」（Thor）系列中飾演「沃斯塔格」一角而廣為人知。綜合媒體報導，他21日在義大利拍攝電影期間突然去世，享年58歲，目前雷史蒂文森的死因尚未確定。

雷史蒂文森外型粗獷，身高191公分相當高大，8歲便移居英國，最終就讀於布里斯托爾老維克戲劇學校。自1990年代初以來，史蒂文森一直是電影和電視節目的常客。

雷史蒂文森最初透過電視劇「羅馬的榮耀」中的Titus Pullo角色打開了知名度，並且在2004年的電影「亞瑟王」（King Arthur）中扮演Dagonet角色而廣為人知。之後陸續參與許多商業大片演出，包括「神鬼制裁2：就地正法」、「分歧者」（Divergent）都可以見到他的身影。在印度片「雙雄起義」（RRR）中扮演殖民地總督一角，這部電影獲得了奧斯卡最佳原創歌曲獎，並且是2022 年印度票房第二高的電影。

雷史蒂文森身為「星戰」(Star Wars)影集「亞蘇卡」（Ahsoka）重要一角，上個月才在倫敦出席「星際大戰」慶典活動，並在近日前往義大利伊斯基亞島拍攝新片「Cassino」，卻驚傳身體不適就醫，健康狀況急速惡化不治。

電影 義大利 印度

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