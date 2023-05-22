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玉女李心潔消失歌壇20年 驚人內幕曝光了

記者林士傑／即時報導
李心潔隔20年重返歌壇，並將在7月唱進北流。圖／寬宏藝術提供
李心潔隔20年重返歌壇，並將在7月唱進北流。圖／寬宏藝術提供

李心潔闊別20年發行EP「盛開」回歸歌壇，並將在7月22日首度站上台北流行音樂中心，舉辦「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」，雖然人緣甚好，閨密梁詠琪、許如芸、楊采妮等都是歌手，但她笑稱嘉賓不能找太多位，「要留時間給自己唱啊！」她這20年持續上聲樂課，情感方面會比以前成熟，想透過歌單安排帶粉絲重返青春年代，最怕在台上感動噴淚。

「自由」、「愛錯」等是她膾炙人口的作品，但20年前卻毅然決然轉往影壇發展，原因為何？她說先是唱片合約到期，再來奪得金馬影后後戲劇邀約不斷，且要搬到香港陪伴繼女，綜合考量後自認無法兼顧歌唱事業，「我也沒有說不做音樂，而是那個階段有更想去做的事情，比如說當演員、當媽媽。」足見其很重視家庭。

影片來源：YouTube 滾石唱片

其實她學生時期便立志要學舞台表演，對演戲充滿興趣，未料陰錯陽差成為歌手，坦言相較同期歌手，自己不會創作也沒樂器才華，「有點沒辦法駕馭大型舞台，其實我當歌手沒那麼多的自信。」直至成為演員，她從演繹各種角色中鍛鍊自我，「現在我準備好了，可以說是充滿自信，也可以說是要來跟大家分享豐盛了的內在。」

談到歌壇伯樂，李心潔說賈敏恕、張震嶽地位極其重要，多首金曲更是產自張震嶽手中，不禁直讚「他是很有魅力的一個人」。那麼合作過的李宗盛大哥呢？她說跟大哥輩分不同，相處完全不敢放肆，永遠是畢恭畢敬。

李心潔擁有「自由」、「愛錯」等代表作。圖／寬宏藝術提供
李心潔擁有「自由」、「愛錯」等代表作。圖／寬宏藝術提供
李心潔「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」於7月22日在北流登場。圖／寬宏藝術提供
李心潔「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」於7月22日在北流登場。圖／寬宏藝術提供
李心潔(右)有不少金曲都出自張震嶽的手。圖／本報系資料照
李心潔(右)有不少金曲都出自張震嶽的手。圖／本報系資料照

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