玉女李心潔消失歌壇20年 驚人內幕曝光了

李心潔隔20年重返歌壇，並將在7月唱進北流。圖／寬宏藝術提供

李心潔闊別20年發行EP「盛開」回歸歌壇，並將在7月22日首度站上台北流行音樂中心，舉辦「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」，雖然人緣甚好，閨密梁詠琪、許如芸、楊采妮等都是歌手，但她笑稱嘉賓不能找太多位，「要留時間給自己唱啊！」她這20年持續上聲樂課，情感方面會比以前成熟，想透過歌單安排帶粉絲重返青春年代，最怕在台上感動噴淚。

「自由」、「愛錯」等是她膾炙人口的作品，但20年前卻毅然決然轉往影壇發展，原因為何？她說先是唱片合約到期，再來奪得金馬影后後戲劇邀約不斷，且要搬到香港 陪伴繼女，綜合考量後自認無法兼顧歌唱事業，「我也沒有說不做音樂，而是那個階段有更想去做的事情，比如說當演員、當媽媽。」足見其很重視家庭。

影片來源：YouTube 滾石唱片

其實她學生時期便立志要學舞台表演，對演戲充滿興趣，未料陰錯陽差成為歌手，坦言相較同期歌手，自己不會創作也沒樂器才華，「有點沒辦法駕馭大型舞台，其實我當歌手沒那麼多的自信。」直至成為演員，她從演繹各種角色中鍛鍊自我，「現在我準備好了，可以說是充滿自信，也可以說是要來跟大家分享豐盛了的內在。」