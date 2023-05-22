林志玲兒抓周過程曝光 AKIRA靠這一招「強迫中獎」

禾浩辰（左起）、蔡昌憲、AKIRA、王陽明、温昇豪、王彩樺聯手開店。圖／衛視原創照片提供

姐夫AKIRA首次參與台灣實境節目「神秘五金行」，首播成績不俗，經過周末衛視中文台、Disney +、台視接力播出，所有首播加重播，4歲以上不重覆收看人數高達122萬人。主持班底們第一時間知道收視成績也很開心，謝謝所有觀眾的支持，希望大家別忘了持續鎖定第二集。

在第一集的內容中，大家在不知道大總管是金剛鸚鵡的前提下，接到準備大總管「五金」的抓周禮物任務，每個人準備的抓周禮物各有巧妙不同，製造出許多的笑點。其中小孩只有1歲多，離抓周儀式最接近的蔡昌憲更笑說：「大管家只有1歲，然後他要來管我們，賣鬧啊！」

AKIRA笑說，因為日本 沒有抓周儀式，所以之前小孩滿一歲的時候，他們就在台灣辦抓周，但抓周時AKIRA不讓小孩拿其他物件，直接把足球 放在他面前，就是強迫他抓足球，還邊講邊動作示範，還現場秀了一手頭頂足球的絕技，讓大家笑了出來，說他調皮又可愛，AKIRA自己也開心大笑。

熱愛籃球的禾浩辰，則是準備一顆籃球，期待五金可以陪他打球。蔡昌憲準備了搖搖手響板玩具，要讓大管家需要大家的時候可以搖搖響板，發出聲響來當呼叫鈴。王陽明買了一個計算機，因為大管家就是需要理財。温昇豪本來也準備了很多玩具，但想想抓周是希望小孩以後成為怎麼樣的人，所以他就改準備了一副撲克牌，除了讓大管家當賭神，也可以當魔術師，一個物品兩種夢想。