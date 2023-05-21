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「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

世界新聞網／即時報導
哈里遜福特（Harrison Ford）一張如初戀少年般偷看老婆的照片，成為社群媒體上的熱門話題。（擷自推特）
哈里遜福特（Harrison Ford）一張如初戀少年般偷看老婆的照片，成為社群媒體上的熱門話題。（擷自推特）

好萊塢巨星哈里遜福特（Harrison Ford）一張如初戀少年般偷看老婆的照片，成為這幾天社群媒體上的熱門話題。

哈里遜福特與妻子卡莉絲塔·弗洛克哈特（Calista Flockhart）日前到法國出席坎城影展，在走紅毯前，法國雜誌拍下一張卡莉絲塔在室內的照片，然而奪走網友目光的，卻是從後方偷看妻子的哈里遜福特。

在照片的左後方一角，站在門邊的哈里遜福特，目光聚焦在妻子身上，嘴角露出淡淡笑意，看起來像是在欣賞自己出色的妻子。

許多網友紛紛在圖片下方留言，讚美這張照片，有網友說：「這張照片值得奧斯卡獎……它應該收藏在博物館裡……他對妻子的熱情一如既往，太可愛了。」

哈里遜福特與卡莉絲塔結縭13年，是好萊塢著名的銀色夫妻。卡莉絲塔最廣為人知的作品是電視影集《艾莉的異想世界》，相差22歲的兩人於2002年在金球獎頒獎典禮上相遇，八年後在新墨西哥州聖塔菲舉行了一場低調的婚禮。

由於哈里遜福特非常注重隱私，平時不常在大眾面前露面，此次是因為新片《印第安納瓊斯之命運輪盤》在坎城首映，以及他個人獲頒「榮譽金棕櫚獎」，才讓大家看到這對銀色夫妻可愛的一面。

好萊塢 新墨西哥州 奧斯卡獎

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