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香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散

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香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散

娛樂新聞組／即時報導
溫拿樂隊是華語樂壇最長壽樂隊，如今終將解散。(取材自微博)
溫拿樂隊是華語樂壇最長壽樂隊，如今終將解散。(取材自微博)

由譚詠麟(阿倫)、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強組成、香港最長壽樂隊「溫拿樂隊」，日前宣布8月將舉行第9次紅館演唱會。據知這次合體後，將會跟歌迷正式告別。消息傳出，讓許多歌迷不捨。

溫拿樂隊除了是華語樂壇最長壽樂隊，亦是在紅館開唱的第一個樂隊，更是保持最多場數紀錄的樂隊。

早在1969年，譚詠麟、陳友、彭健新、葉智強，還有陳百祥和陳百燊兩兄弟已組成The Loosers樂隊，但一度解散。直到1973年，阿倫重遇陳友、彭健新、葉智強，四人決定重組樂隊，鍾鎮濤也加入，樂團於是改名The Wynners，也就是溫拿。

溫拿五虎中，年紀最輕的隊員鐘鎮濤，今年已70歲。今年2月的生日宴上，隊友和好友們還開心為他慶生。

而距離溫拿五虎上一次開演唱會，已經是2016年。譚詠麟表示，凡事都有一個終結，趁大家仍然有個好狀態來一場開心的告別派對。

有粉絲提出讓他們把這半世紀的故事拍成電影，既講溫拿，也講香港樂壇，不過譚詠麟拒絕了。他說，「幾十分鐘要講清楚這些事，太累了。如果真的要拍，我看要拍成電視劇，而且得播上20個星期，才能把我們的過程很詳細很真實地帶出來。」

溫拿樂隊成立於1973年，溫拿五虎先後獨立發展，樂隊解散又重組，還隔數年舉行一次演唱會，以會知音。溫拿於1988年度憑「千載不變」獲頒香港「十大勁歌金曲」，「十大中文金曲」，「十大勁歌金曲榮譽大獎」及金針獎，2015年獲頒「IFPI香港流行音樂文化貢獻樂隊大獎」。

除了樂壇，樂隊成員多元跨域發展，包括曾拍攝電視劇和電影。

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